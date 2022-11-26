打工仔炒散、兼職比例增　政府研連續性合約　探討改以四周作計算

打工仔以炒散及兼職等方式工作的比例近年有上升，非連續性合約的僱員比例達6.9%，勞工處提出重啟檢討連續性合約的討論，並可按照三個方向檢討，包括下調連續性合約規定中的每週工時18小時，或改為以四周為一個計算單位，或按比例計算未達連續性合約規定的僱員福利。



現屆勞顧會僱員代表之一、工聯會立法會議員鄧家彪指出，目前僱員代表、僱主代表及勞工處均贊成，應優先探討將連續性合約規定以四周為一個計算單位，只要僱員四周內達到一定總工時數便可享有僱傭福利。



勞工處提出考慮到最新統計顯示非連續性合約的僱員比例為6.9%，較2009年的統計結果5.2%有所上升，故重啟討論。（示意圖／Getty Images）

根據政府統計處2021年3月的統計，2019年10月至2020年1月的統計期間，有203,500名僱員不是按連續性合約受僱，佔整體打工仔6.9%。

其中，每周工時不足18小時者有155,800人，佔5.3%；每周工作18小時或以上但工作少於四周的打工仔有37,800人，比例1.3%；工作四周或以上且每周工時超過18小時但非連續者有9900，佔0.3%。

據悉，在最新一次勞顧會上，勞工處提出三個檢討方向，包括下調連續性合約規定中的每週工時18小時，或改以四周為一個計算單位，或按比例計算未達連續性合約規定的僱員福利。

鄧家彪表示希望爭取到更低的總工時規定，例如每周64小時。（資料圖片）

鄧家彪表示，在相關會議討論中，僱員代表、僱主代表及勞工處均同意繼續檢討此議題，並認為優先檢討將四周作為一個計算單位，即打工仔在四周內達到72小時總工時便可享有僱傭福利。他透露僱員代表希望爭取到更低的總工時規定，例如64小時等。今次檢討達成共識的機會較大，因目社會關注勞動力不足的問題，若能改善打工仔待遇，將有助於釋放勞動力，達致雙贏。

他稱，不少僱主利用連續性合約漏洞，安排僱員在集中幾日內超長時間工作後休息，例如工作24小時休息24小時，但不滿足規定下每周連續工作18小時的條件；亦有僱主安排僱員頭三個禮拜正常工作，但第四個禮拜不工作或極少工時，從而避開連續性合約規定，免去僱員福利。若能改成以四周為一計算單位，則可避免相關漏洞。

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《僱傭條例》規定，僱員如受僱於同一僱主四星期或以上，每周工作18小時或以上，便被視為以連續性合約受僱，俗稱「418」。勞顧會曾在2013至2014年探討不同建議，但勞資雙方委員代表未達成共識。

當時討論的建議方向有五個，包括取消連續性合約的規定；下調每周工作時數18小時；以四周為一個計算單位；按比例計算未達規定的僱員僱傭福利；或維持現狀不變。

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勞顧會僱主代表之一施榮懷表示，會就不同方案討論，其中將四周改為一個計算單位靈活性大，勞資雙方易接受，但若減低四周總工時至64小時則「唔洗諗喇」，勞顧會目前尚未進入討論具體方案細節，仍沒有既定方案，暫不想討論時數問題。規定改變始終增加資方成本，是一環扣一環，但會重新審視連續性合約。