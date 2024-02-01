新年延長過關｜聯合指揮中心黃金周將啟動　監控各陸路邊境管制站

文化體育及旅遊局繼一月中召開首次會議後，今日（2月1日）再次開會統籌內地春節黃金周接待訪港旅客的預備工作，以及跟進各部門的預備工作。政府指，相關部門會在各口岸加強人手和協調運輸及通關服務，包括延長個別口岸的通關時間，另外由海關、警務處、入境處等部門成立的跨部門聯合指揮中心，會於內地春節黃金周期間啟動，監控各陸路邊境管制站的情況。



在內地春節黃金周期間，政府相關部門會在各口岸加強人手和協調運輸及通關服務。（資料圖片）

在內地春節黃金周期間，政府相關部門會在各口岸加強人手和協調運輸及通關服務，包括延長個別口岸的通關時間、加強人流管理、加密交通班次等安排，便利旅客歡度佳節。另外，由海關、警務處、入境處等部門成立的跨部門聯合指揮中心，會於內地春節黃金周期間啓動，監控各陸路邊境管制站的情況，亦會與內地對口機構保持緊密聯繫，適時採取應變措施。

保安局適時啟動緊急事故監察及支援中心

此外，保安局會適時啟動緊急事故監察及支援中心，密切監察及統籌各口岸的公眾秩序，並在有需要時協調跨部門跟進行動。運輸署的緊急事故交通協調中心則會如常24小時運作，監察各區，特別是口岸及主要車站的交通情況，適時作出應對措施，並透過不同渠道發放最新交通資訊。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，政府會密切留意在內地春節黃金周期間的旅客訪港情況。在黃金周期間，香港多處均有吸引市民及旅客的大型活動舉行。各相關政府部門、相關機構及業界會加強協調和溝通，做好人流管理工作。

多區民政事務處會密切留意在內地春節黃金周期間區內的旅客人流情況，並會因應實際情況加強相關地點的管理。各主要旅遊景點亦會作出人流控制安排。

旅監局加派人手 打擊不良營商

旅監局敦促接待內地訪港旅行團的旅行代理商、店舖和餐廳等，採取適當措施，管理旅客和旅遊巴士的秩序。旅監局亦會在內地春節黃金周期間加派人手巡查入境旅行團註冊商店較多的地區，以及向旅客和導遊提供協助。此外，海關會加強巡查接待旅客的店鋪，打擊不良營商手法。

旅遊事務署一直與內地旅遊部門保持聯繫，就內地旅客來港的情況作溝通，並已透過相關內地旅遊部門，向內地訪港旅行團旅客提供本地相關機構的熱線電話號碼。

除夕元旦假期有逾22.3萬旅客訪港，新年倒數及觀賞維港煙花匯演後，大批旅客未能即晚返回內地，滯留在港，其中在上水站，有不少旅客席地而坐，事後港府就節日通關時間作檢討。