新年延長過關｜鼓勵旅客不留港？楊潤雄：反會吸引更多人來港

農曆新年假期將至，特首李家超今日（23日）宣布農曆年三十至年初四，深圳灣口岸通宵運作，羅湖口岸年三十及初二延長兩小時服務，便利旅客卻令人擔憂會導致更多內地旅客選擇即日來回不留港。文化體育及旅遊局局長楊潤雄承認可能會出現相關情況，但更相信此亦會吸引到更多人願意在日間來港，他指農曆新年本港數日都有活動，相信情況會與除夕夜不同，會有旅客願意來港多日。



署理政務司司長卓永興補充，同意要有更多方法去吸引旅客留港，但不應該以交通方排為由，「令到佢哋好似困咗喺香港咁」。



楊潤雄：可能會令更多旅客選擇即日來回不留港

農曆年三十至年初四深圳灣口岸將通宵運作，而羅湖口岸年三十及初二延長兩小時服務，以方便旅客可以即日來回。楊潤雄表示，相關安排是因應除夕夜有旅客滯留本港而作出的特別安排。

被問到擔憂延長口岸過關時間會否令更多旅客選擇即日來回不留港，他承認可能會出現相關情況，但更相信交通方便的情況下，亦會吸引到更多人願意在日間來港，故整體而言旅客南下的數字會上升「喺一個交通更加暢順嘅時候，的而且確可能會有部分嘅人更加會覺得容易返去內地，唔再喺香港過夜；但同樣地因為交通嘅安排，我亦相信有更多人喺日中會嚟到香港。」

他指農曆新年本港數日都有活動，如年初一的花車巡遊、年初二的煙花匯演等，連續幾日嘅活動係會吸引到更多旅客喺香港多幾日」，相信農曆年的情況會與除夕夜只有一晚煙花匯演不同，會有旅客願意來港多日。

卓永興亦補充，同意要想有更多方法去吸引旅客留港，但不應該以交通安排為由而令其留在港，「我同意要諗更多方法令到旅客留喺到，但就唔應該令到佢哋好似困咗喺香港咁。」