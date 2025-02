亞博盛事2025｜ComplexCon 3月登場　4大交通方法＋1招免費搭港鐵

亞洲國際博覽館交通2025!位於赤鱲角的亞洲國際博覽館每年都會舉辦不同演唱會、展覽及大型活動等,想用最平或最快的方法來往亞博及市區就要留意啦!《香港01》好食玩飛記者為大家整合了來往亞博及市區的4大交通方法,教你如何免費搭地鐵!即睇內文了解啦!



👉酒店住宿優惠查詢:

Trip.com|Agoda|Booking.com|Klook

👉機票格價優惠查詢:

Trip.com|Agoda

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

亞洲國際博覽館(資料圖片)

亞洲博覽館2月演唱會一覽 Super Junior藝聲個人演唱會/Lofi Hip-Hop歌手keshi世巡

2月演唱會一覽:

【1】2025張杰 未·LIVE「開往1982」世界巡迴演唱會 香港站|2025年2月7日 - 9日

🔗張杰演唱會門票連結😍

【2】NIKI: Buzz World Tour in Hong Kong|2025年2月9日

NIKI演唱會門票連結🎶

【3】Visa 及港鐵冠名贊助《KATCH OUR LIFE Warner! Go!》|2025年2月15日

【4】keshi: REQUIEM TOUR|2025年2月21日

keshi演唱會門票連結🎵

【5】2025藝聲 [It’s Complicated] 演唱會香港站|2025年2月22日

SJ藝聲個人演唱會門票🎫連結

【6】AURORA - What Happened To The Earth? Part 4|2025年2月24日

5月演唱會一覽

【1】2025 NCT WISH ASIA TOUR LOG in HONG KONG|2025年5月3日

【2】Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll in Hong Kong|2025年5月18日



亞洲博覽館全年展覽及特別活動一覽

全年展覽及特別活動一覽:

【1】香港貿發局香港國際鑽石、寶石及珍珠展 2025|2025年3月2 - 6日

【2】GFRIEND 10th Anniversary <Season of Memories> in Hong Kong|2025年3月14日

【3】ComplexCon 香港 2025|2025年3月21 - 23日

【4】JUMPSTARTER 創業盛典|2025年3月26 - 27日

【5】RUSSELL PETERS RELAX WORLD TOUR IN HONG KONG|2025年4月1日【6】Rainbow Gala HK 32 同人誌即賣會|2025年4月5日 - 6日

【7】第三屆香港國際文化創意博覽會/ 第四屆一帶一路國家文化藝術交流博覽會/ 第七屆香港國際藝術及收藏品博覽會|2025年5月30日 - 6月2日

【8】Build4Asia亞洲創新建築、電氣、保安科技展覽會2025|2025年7月15 - 17日

【9】香港國際汽車博覽 (IMXpo) 2025|2025年12月11 - 14日



機場快綫優惠車票🚄👉 預訂優惠

來往博覽館4大主要交通 巴士最平$3.7/一招免費搭港鐵

博覽館交通【1】巴士 —— 前往博覽館最平的交通工具

博覽館以及鄰近的航天城有42條巴士路線繞經,全港18區都有路線前往。於航天城下車的乘客,可經11 SKIES的有蓋行人天橋步往博覽館。

繞經博覽館的城巴A25號線(圖片來源:城巴)

而前往博覽館的巴士路線分為2種,分別為所有或指定班次都會繞經博覽館的,以及於指定大型活動舉行期間會特別繞經或行駛博覽館的。乘車前,宜先查詢欲乘搭的班次會否停靠博覽館或航天城,以免影響行程。

巴士路線(全年適用):

九龍:

城巴E21號線:航天城 ↔ 大角咀(維港灣)

城巴E21D號線:航天城 ↔ 大角咀(維港灣)

城巴E22號線:航天城 ↔ 藍田(平田街)

城巴E22P號線:航天城 ↔ 油塘

城巴E22X號線:航天城 ↔ 油塘



新界:

龍運A30號線:機場 ↔ 梨木樹

龍運A31號線:機場 ↔ 荃灣(如心廣場)

龍運A32號線:機場 ↔ 葵涌邨

龍運A33號線:機場 ↔ 屯門公路轉車站

龍運A33X號線:機場 ↔ 屯門(富泰)

龍運A34號線:機場 ↔ 洪水橋(洪元路)

龍運A37號線:機場 ↔ 朗屏站

龍運A41P號線:機場 ↔ 烏溪沙站

龍運A43P號線:機場 ↔ 粉嶺(聯和墟)

龍運A47X號線:機場 ↔ 大埔(太和)

城巴E22A號線:航天城 ↔ 將軍澳(康盛花園)

城巴E32號線:航天城 ↔ 葵芳(南)

龍運E36P號線:航天城 ↔ 上村

龍運E41號線:航天城 ↔ 大埔頭



港島:

城巴E11號線:航天城 ↔ 天后站

城巴E11A號線:航天城 ↔ 天后站



離島、機場及口岸:

嶼巴A35號線:港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭

嶼巴B4號綫:港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場(客運大樓)

城巴S56號線:東涌站 ↺ 機場(一號客運大樓)

龍運、城巴聯營S1號線:東涌站 ↺ 機場(客運大樓)



巴士路線(只適用於指定活動日行經機場博覽館):

九龍:

城巴A20號線:機場 ↔ 紅磡站

城巴A21號線:機場 ↔ 紅磡站

城巴A22號線:機場 ↔ 藍田站

城巴A23號線:機場 ↔ 慈雲山(北)

城巴A25號線:機場 ↔ 啟德

城巴A26號線:機場 ↔ 油塘



新界:

城巴A28號線:機場 ↔ 康城

城巴A29號線:機場 ↔ 將軍澳(寶琳)

龍運A43號線:機場 ↔ 粉嶺(聯和墟)

龍運X33號線:機場博覽館 → 洪元路洪福邨

龍運X36號線:機場博覽館 → 錦上路站

龍運X40號線:機場博覽館 → 烏溪沙站

龍運X43號線:機場博覽館 → 粉嶺(聯和墟)

龍運X47號線:機場博覽館 → 大埔(富亨)



港島:

城巴A10號線:機場 ↔ 鴨脷洲(利樂街)

城巴A11號線:機場 ↔ 北角碼頭

城巴A12號線:機場 ↔ 小西灣(藍灣半島)



當中收費最低的巴士路線為S1號線,只要$3.7便可以由東涌地鐵站直達機場博覽館。此外,部分城巴機場快線設有即日來回半價優惠,想獲得半價優惠就要記得來回程使用同一張八達通卡付費!

機場快綫優惠車票🚄👉 預訂優惠

博覽館交通【2】東涌特快巴士 —— 東涌港鐵站直達亞博

龍運及城巴於指定活動日子會提供X1點對點特快巴士路線,由東涌巴士總站(港鐵B出口)直達亞洲國際博覽館,車費只需$6.1!

路線詳情及服務時間:

路線:東涌站 ↔ 機場博覽館

由東涌開出:19:15 - 20:15

由亞洲國際博覽館開出:23:00 - 24:00



博覽館交通【3】港鐵 —— 最快18分鐘到達/免費港鐵接駁

機場快綫博覽館站建於亞洲國際博覽館內,搭乘機場快綫來往機場只需2分鐘,亦能前往香港主要各區。由青衣來亞博最快只需18分鐘便可到達,來往九龍及香港站亦分別只需要28及25分鐘,出站後便能直接進入博覽館。

此外,以八達通乘搭機場快綫前往博覽館後,在亞博館逗留超過1小時並於回程時以同一張八達通卡乘車,即可獲得港鐵接駁優惠,免費搭乘地鐵前往任何港鐵站!此外,在指定活動日在特設櫃台購買從博覽館站來往九龍站或香港站的即日來回車票更只需$60!

機場快綫以博覽館站為總站(資料圖片)

機場快綫詳情(全年適用):

路線【1】博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站:$47

路線【2】博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站:$72

路線【3】博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站:$80

*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同,車費將以兩個車程的平均票價計算。



機場快綫優惠車票🚄👉 預訂優惠

機場快綫詳情(指定活動日):

路線:博覽館站 ↔ 九龍站/香港站:$60

香港站特設櫃台:L2層-往返機場/博覽館(位於酒店專車旁)

九龍站特設櫃台:L2層-往返機場/博覽館(位於「往機場/博覽館」入閘大堂之客務中旁)

博覽館站(起點)特設櫃台:近博覽館站A出口



機場快綫優惠車票🚄👉 預訂優惠

博覽館交通【4】的士 —— 所有種類的士皆能駛到博覽館

博覽館所在的赤鱲角處於離島區,除了市區的士(紅的)之外,新界的士(綠的)、大嶼山的士(藍的)同樣能駛到博覽館,趕時間的朋友可以考慮選搭。

(全文完)👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

👉酒店住宿優惠查詢:

Trip.com|Agoda|Booking.com|Klook

👉機票格價優惠查詢:

Trip.com|Agoda