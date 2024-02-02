渣打前職員騙兩客保費82萬　官斥影響銀行聲譽　判囚20個月

渣打銀行前職員被指欺詐兩名客戶保費逾82萬港元，其後又向保險公司訛稱該兩名客戶退保，因而遭廉署落案起訴。他早前經審訊後被裁定欺詐及企圖欺詐共4罪成，案件今（2日）在區域法院判刑。暫委法官許肇強指案件性質嚴重，被告的行為必然會影響銀行的聲譽，及使客戶蒙受不利。但法庭最後考慮到被告在被捕前已還款等，判被告入獄20個月。



因工作壓力和貪婪犯案

被告陳嘉謙，34歲，案發時任渣打銀行(香港)有限公司前保險策劃經理，早前被裁定3項欺詐及1項企圖欺詐罪成。辯方求情指，被告雖是受審後定罪，但現有深切悔意。被告的背景報告則指，被告自言案發時非財困或欲「搵快錢」，而是因工作壓力和一時貪婪犯案。

被告陳嘉謙在區域法院被裁定欺詐及企圖欺詐罪成，判囚20個月。

先後干犯4罪非一時歪念

暫委法官許肇強判刑指，案件性質嚴重，被告作為銀行的僱員，利用其職員身份處心積慮地詐騙客戶。他在案中先後干犯4罪，可見非因一時歪念犯案，其行為亦必然會影響銀行的聲譽。再者，雖然看不到虛報客戶退保對被告有何得益，但卻必然會使該客戶蒙受不利。

被捕前已主動還款 客戶未有損失

許官最後考慮到，被告受審時對控方案情爭議不多，節省法庭時間，初犯且有悔意，被捕前已主動還款，客戶因而未有金錢損失等，酌情減刑，判他囚20個月。

被告職務包括推界客戶買保險

案情指，被告2019年駐渣打銀行(香港)有限公司灣仔一間分行，職責包括根據渣打銀行與保誠保險有限公司(保誠)的商業協議，推介客戶透過渣打銀行購買保誠的保險產品。

為兩客投保後又取消其保單

兩名客戶分別於2019年1月及3月經被告協助，透過渣打銀行各購買一份保誠的保單。同年8月至9月，被告又向該兩名客戶偽稱協助他們分別從戶口轉帳52,300美元(約40.8萬港元)及逾42萬港元至保誠以繳付保費，以誘使二人作出相應授權。同年10月，被告向保誠偽稱上述兩名客戶申請取消保單，以誘使保誠取消該兩份保單。

案件編號：DCCC 1157/2022