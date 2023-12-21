渣打兩前客戶經理　認發多張巨額假資產證明　21人被騙逾4億日圓

兩名前渣打銀行客戶經理，涉為贊比亞籍及泰國籍等客戶，簽發多張虛假的「資產證明書」，訛稱該些客戶在銀行的資產，金額高達33億歐元（約255億港元）及15億美元（約116億港元）；該些虛假文件後被人用以詐騙，21名投資者信以為真並涉投資逾4億日圓（約2,840萬港元）。二名前客戶經理，今（21日）於區域法院承認4項串謀詐騙罪，他們將以控方證人身份指證同案另3人。兩人的案件押後至明年8月22日再訊，期間二人續准保釋。



兩名被告：胡文浩（34歲）和陳德政（34歲），承認3項串謀詐騙罪；胡另再承認1項串謀詐騙罪。案發日期介乎2015年1月至2016年9月。

被告胡文浩認訛騙罪，並會轉作控方證人。（凌子淇攝）

簽8文件指泰籍男持33億歐元資產

案情指，胡案發時是渣打銀行中小企業理財部客戶經理；陳則是優先私人理財部客戶經理。二人自2015年10月至2016年4月之間，串謀一名持有渣打銀行戶口的泰籍男子，在未經渣打授權及批准下，以客戶經理名義簽署8份「資金證明書」，謊稱渣打代表該名泰籍男子持有33億歐元（約255億港元）資產。

僅數百元在戶口謊稱有15億美元資金或信貸額

胡亦曾於2016年4月，串謀他的贊比亞籍客戶及一名韓籍男子，在未經渣打授權下，替二人發出1份「資金證明書」，謊稱ADF Group Limited 於渣打擁有15億美元（約116億港元）資金或信貸額，而資產可用於非洲的投資項目。但事實上，ADF Group 從沒在渣打持有任何銀行戶口。

21投資者相信文件投資逾4億日圓

同一時間，另有21名投資者收到看來是由渣打發出的虛假「資產證明書」及「公司退款承兌票據」，大部份均為日本投資者。他們相信上述文件真確，亦信巨額的投資回報由渣打提供擔保，故先後向ADF Capital或其關連公司支付合共4億550萬日圓（約2,840萬港元）以作投資。

兩被告被捕後認曾研究箇中商機

胡和陳於2016年5月被停職，翌年12月遭廉署拘捕。胡警誡下承認，他經財務中介、同案被告羅文輝介紹下，認識陳的泰籍客戶，並知悉該客戶持有一個結餘只有數百元的渣打銀行戶口。由於該泰籍男子是陳的顧客，胡遂邀請陳一同研究箇中商機，二人其後按照羅的要求發出涉案虛假「資產證明書」。

應贊比亞籍客戶要求簽發文件

胡亦應他的贊比亞籍客戶要求，製備和簽署虛假的「資產證明書」及「承兌票據」，以助對方欺騙一些日本投資者。陳指胡不時要他簽署「資產證明書」及「承兌票據」等文件，他亦曾跟胡的指示發出該些文件。

另3被告明年7月審

同案3名被告：梁浩賢（35歲，人力資源經理）、羅文輝（48歲，無業）及甘潔貞（53歲，無業）否認控罪，排期至明年7月22日審訊，料胡文浩和陳德政將在該案以控方證人身份作供。

案件編號：DCCC 175/2022