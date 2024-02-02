美斯訪港｜內地球迷為見偶像　花約$5000住球隊下榻酒店

阿根廷球王美斯（Lionel Messi，又譯梅西）今日（2日） 隨國際邁亞密 (Inter Miami CF） 訪港，下周日（4日）在大球場與香港隊踢表演賽。載着球員的兩部粉紅色旅遊巴，下午5時抵達入住的黃竹坑富麗敦海洋公園酒店，而迎接他們的是百名本地、內地及外地來港的球迷。



有內地球迷為更親近美斯，花約5,000元預訂酒店兩晚，形容價格「還可以」，景色不錯。



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百人酒店入口等候 粉紅色旅遊巴到即呼叫「Messi」

國際邁亞密球隊乘搭的專機下午3時才飛抵香港國際機場，不過一早已有球迷在富麗敦海洋公園酒店外等候，下午3至4時，等候人數已有約百人，每當有車駛過時，他們都紛紛上前幾步拍照及舉起海報迎接，惟幾次都言「Fake哂」，保安在場提醒球迷勿衝出馬路。

下午5時04分，載着國際邁阿密球隊的2架粉紅色旅遊巴到達富麗敦海洋公園酒店入口，球迷紛紛歡呼起來，並追上旅遊巴，大叫「Messi」。

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上海球迷預訂酒店2晚 期待見布斯基斯與美斯並肩作戰

從上海來港的莊先生今早11時就到場打算迎接球隊，至今已成13年布斯基斯（Sergio Busquets）及美斯球迷。今次在香港的消費主要都是住宿及門票，而他亦特意預訂入住富麗敦海洋公園酒店，準備留宿2天，形容價格「還可以」，景色不錯。

他表示，剛才都有看見喜愛的球星，「第二次見了，都老朋友，很熟了。」他表示，之前看到布斯基斯是在巴塞隆拿，而看到美斯是在巴黎，所以對於後日可以見到兩位「並肩作戰」，感覺「很cool」。

從上海來港莊先生今早11時就到場打算迎接球隊，至今已成13年布斯基斯及美斯的球迷。（余月明攝）

另有南京到訪的球迷吳小姐指，為了美斯而預訂在富麗敦海洋公園酒店留宿到比賽結束，今晚房價約1,900元，明晚則要2,800元，即合共4,700元。

江蘇球迷未能向美斯送上禮物 兼丟失球衣

今早希望留下禮物的江蘇球迷呂先生則失望而回，指自己位置未能捕捉到美斯，且自己的球衣亦似乎被偷走，「唉，我從別的視頻看到了⋯⋯又丟了件球衣」，「很無語、十分無語。」

大學生球迷讚大會安排良好

來自深圳的大學生球迷張先生表示，透過「球迷群」得悉美斯坐在旅遊巴左邊最後一個位置，所以特意跑到合適位置，最終亦順利「圓夢」見到美斯。他指，之前在北京都有見過美斯，但是因為今次距離更加近，故感覺更為開心。