電競版亞洲盃港隊要退賽　「香港隊」卻可照鬥美斯　貝鈞奇有解釋

中國香港足球總會宣布香港隊退出電競版亞洲盃，因遊戲內的港隊名稱欠缺「China」字眼。足總會長貝鈞奇今日（2日）出席電台節目回應表示，在電競版亞洲盃中，「Hong Kong」兩字會長時間題顯示在比賽遊戲畫面，以此稱呼香港有「原則性問題」、似乎不適宜，為避免面臨不必要爭議，因而退賽，詳細情況要待隊員回港才能討論。



被問到周日（4日）球王美斯效力的國際邁亞密對港隊表演賽，宣傳上只提「香港隊」，詢問貝鈞奇是否有問題。貝鈞奇回應表示，兩者性質不同，因為美斯訪港比賽為表演賽，但電競隊當日的比賽「香港」字眼會長時間題顯示在畫面上。



遊戲僅稱港隊為Hong Kong。（網上截圖）

電競版亞洲盃遊戲未能顯示「中國香港」隊名 足總：退賽避免爭議

貝鈞奇表示，電競隊星期一發現只有畫面上只有「Hong Kong」，大家比較正視相關問題，「用Hong Kong似乎不適宜」，為避免引起爭議而決定退賽。問題在星期一發現，被問到是否主辦單位無法更改相關字眼時，貝鈞奇要待隊伍回港後才知道當日的情況。

足總本派出兩名電競選手Jason Liem、Kalok Choi及教練Jay Wong到卡塔爾，代表港隊出戰AFC eAsian Cup 2023。（HKFA Facebook）

他又指，香港兩字會長時間題顯示在畫面上，「原則上不適宜，為避免面臨不必要爭議而退賽，「中國香港就係中國香港。」

足總主席貝鈞奇出席電台節目回應表示，「Hong Kong」兩字會長時間題顯示在畫面上面，「原則上不適宜」（袁志浩攝）

國際邁亞密表演賽以「Hong Kong」稱港隊 貝鈞奇：性質不同

主持人稱，電競版亞洲盃主辦單位宣傳時一直以「Hong Kong, China」稱呼港隊，而周日（4日）球王美斯效力的國際邁亞密對港隊表演賽，宣傳上只提「香港隊」，詢問貝鈞奇是否有問題。貝鈞奇回應表示，兩者性質不同，因為美斯訪港比賽為表演賽，但電競隊當日的比賽「香港」字眼會長時間題顯示在畫面上面，「人哋會攻擊我哋（足總），大家都好小心謹慎。」