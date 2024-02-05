全球完成一萬宗白內障手術　梁振英率陸港澳台大學生赴柬埔寨實習

香港共享基金會自2022年9月起在老撾、柬埔寨、吉布提、毛里塔尼亞及塞內加爾等五個國家展開「消除白內障致盲項目」，至今已完成超過10,000宗免費白內障手術。上月中下旬（1月24日至28日），本身是全國政協副主席的共享基金會主席梁振英帶領七名來自香港、內地、台灣的大學生前往柬埔寨波羅勉省進行人道救援實習工作，包括協助分流病人、進行健康教育等等；基金會總幹事陳英凝鼓勵更多兩岸四地青年人加人基金會義工團隊，實踐一帶一路的「共享」精神。



香港共享基金會自2022年9月起在老撾、柬埔寨、吉布提、毛里塔尼亞及塞內加爾等五個國家展開「消除白內障致盲項目」，至今已完成超過10,000宗免費白內障手術。（共享基金會提供）

「港產」國際慈善機構共享基金會，旨在結合香港民間資源和內地醫療力量，在「一帶一路」沿線國家提供醫療人道救援服務，促進「民心相通」。由2022年9月至今，基金會在廣西自治區、山西省、黑龍江省及福建省衛健委的支持下，為五個國家派出18批醫療隊、合共120名醫護人員，免費為1.6萬名病人檢查眼疾，最後完成超過1萬例白內障摘除手術。梁振英感謝醫療隊的付出，冀在未來數年順利達成3.75萬宗手術的目標。

基金會由數十名香港員工和受援國家員工組成，並且設有「大學生考察及實習計劃」，至今已有超過50名來自香港、內地、澳門、台灣及海外的大學生參與培訓。上月中下旬，基金會主席梁振英及總幹事陳英凝帶領工作團隊及七名香港大學、香港中文大學、北京大學、清華大學、中國醫學科學院、台灣大學的學生，到柬埔寨波羅勉省進行實習，包括協助分流、健康教育、下鄉探訪。陳英凝表示，今年是「中柬人文交流年」，作為中國的人道救援平台，冀為兩岸四地學生提供實地的工作體驗和交流機會。她又鼓勵更多兩岸四地青年人加人基金會義工團隊，實踐一帶一路的「共享」精神。

上月中下旬（1月24日至28日），本身是全國政協副主席的共享基金會主席梁振英帶領七名來自香港、內地、台灣的大學生前往柬埔寨波羅勉省進行人道救援實習工作。（共享基金會提供）

梁振英和陳英凝又與柬埔寨首相洪瑪奈及衛生部部長秦拉會面，介紹基金會「消除白內障致盲項目」的進展及在東帝汶剛啟動的「預防登革熱先導項目」，進一步探討強化公共衞生領域合作。

基金會團隊亦就消除蟲媒傳染病的方案進行測試，柬埔寨波羅勉醫院及基金會駐地便是其中一個測試點。梁振英補充，基金會在東帝汶項目為期約 9 個月，向當地捐贈5萬個登革熱病快速檢測包、500個蚊帳、2600個滅蚊燈和3萬張滅蠅紙。他強調項目並非只是捐贈物資，而是從早期診斷、預防、保護及教育措施多管齊下，確保所有物資順利派發到不同醫療機構，並教導當地人使用物資的方法，更會進行公共衞生教育，控制當地登革熱傳播。