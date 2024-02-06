3男酒店房吸毒後1人亡　售貨員獲撤誤殺罪　認藏毒判囚8個月

中環前年發生命案，40歲男子倒斃荷李活道一間酒店房間浴室內，雙腳被床單綑綁。涉案的美籍哥爾夫球教練及本地售貨員，原被控誤殺罪後獲撤控，被改控3項藏毒及販毒罪，兩人承認罪名。其中涉及兩項藏毒罪的售貨員，其案件今（6日）在東區法院判刑。辯方求情指，售貨員對案中死者去世感抱歉。裁判官考慮被告有毒品案底等，判囚8個月。



同案美籍被告亦認罪明天判刑

是次判刑為本案的次被告廖偉業（44歲，售貨員），早前承認在涉案酒店和住所管有危險藥物。至於同案首被告美國籍的SAROMINES Michael Ikaika Tai Seichi（38歲，高爾夫球教練）則承認1項管有危險藥物罪，和1項販運危險藥物罪，其案件明天判刑。

對事主去世感抱歉

辯方求情指，廖因受抑鬱症影響才吸毒，戒毒所報告亦顯示他非依賴毒品，因此不建議他入戒毒所。辯方又指，廖對事主去世感抱歉。

裁判官判刑時指，廖曾於2020年7月因毒品罪行被判感化，令本案更為嚴重。考慮他已還押一段時間，並努力更生，判他入獄8個月。

酒店經理發現事主下半身赤裸倒臥浴室

案情指，2022年7月30日凌晨，兩名被告攜行李，離開位於中環的木的地酒店。首被告辦理退房手續，廖則乘搭的士離去。首被告向酒店經理表示，其朋友即事主陳德明在房內感到不適，經理前往房間，發現事主下半身赤裸在浴室倒臥，雙腳被牀單纏着即報警，事主證實不治。

事主因服食多種藥物死亡

事主體內驗出涉案Dipentylone等藥物，死因為服用多種藥物。首被告警誡下稱，廖和事主是他的朋友。事主當時帶冰毒與他們服食，廖則帶了迷姦水。首被告一度入睡，他起牀時聽到事主打鼻鼾，但如廁後事主不再打鼾，但仍有呼吸。他和廖便搬事主入浴室，事主沒反應，首被告曾為事主做心肺復蘇。

案件編號：ESCC 1442/2022