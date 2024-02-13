一個賣魚一個賣肉　兄弟開兩餸飯店向基層派剩餸　不理冷言冷語

疫情期間冒起大量價廉物美兩餸飯，位於深水埗汝州街的「三多美食」，每到晚上8時開始，總會有二、三十人帶上餐盒在門外排隊。



一個賣魚、一個賣肉，疫情期間，梁國廉及梁國浩由兄弟變生意拍檔，機緣之下頂手了土瓜灣一間兩餸飯，上年再在深水埗再開分店。深水埗店上月就因為店外張貼「派餸」告示，而被網民放上Facebook議論。梁國廉說，將剩菜棄置相當浪費，故有此決定；梁國浩說，派完當天餸菜後，翌日賣新鮮的餸菜，自然就能吸客、盡量保持質素，「一個循環嚟，何樂而不為？」



他們強調「三多」始終是做生意，並非善堂，派餸算是經營手法，網上看到網民一些冷言冷語，但能夠幫到人會繼續做。



領取者心聲：邊個有頭髮想做癩痢？

2月6日年廿七這一夜，排在取餸首位的黃先生，身體並不健全，「咁深水埗、舊區係咁多呢啲咁嘅人㗎啦，邊個有頭髮想做癩痢？」經濟不景，所以他間中會到「三多」排隊，待到舖頭打烊之際，領取當天的剩菜。

「深水埗（兩餸飯）最好㗎啦，肉吖咩都畀你，第二間淨係畀菜㗎咋，日日都有派（餸）。」另一位排在前面的周女士，經常來排隊。

派餸一舉兩得：減少浪費又幫到人

「其實一般8點後通常都唔會煮新餸。」弟弟梁國浩指，坊間的兩餸飯，多數不會在8點後再煮，因為沒有顧客時就要倒掉，只會浪費食材，派餸反而可以減少浪費，翌日煮的都是新鮮的，保持質素更能吸客，更能幫助到有需要人。

派餸並非突然想出來，哥哥梁國廉表示，土瓜灣基層老人家較多，故此土瓜灣三多早已開始派。

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每晚收舖前15分鐘派 深水埗有需要人數較多

至於原因，哥哥梁國廉就補充指，兩餸飯在營運上，普遍會把肉類等可以保存的食材留到翌日，相反蔬菜、魚類等則需要即日處理，故倘若當天賣不完，就只好倒掉。「有啲店舖直情會話倒咗佢，都唔會派畀人」，但在土瓜灣、深水埗這些地區，可能長者「分分鐘真係有需要」。

梁國廉表示，深水埗店開業第一個月並未派餸，因為難料收支是否能夠平衡；不過在月結後，發現成功平衡收支後，馬上決定繼續派餸。這區在他看來，也的確有較多人需要領取餸菜。他補充說，每晚10時收舖的前15分鐘才會派餸，不過通常8時許，門外已開始有人排隊。

總會叫廚房師傅收工前多炒幾個餸

「深水埗有時連南亞（人士）都會嚟拎，（區內人）比較年輕。」兩兄弟指，派餸時來者不拒，也見過有貪心的人來回領好幾轉，但就從不會區分何謂「有需要人士」。他們說，有時生意較好，未到8點已經賣光，更試過派光餸菜後，仍然有人排隊；但最後人龍總會自覺散去，彷彿大家早有默契。而自此以後，二人總會著廚房師傅收工前多炒幾個餸，在晚市補貨之餘，只要有剩也可以派出去。

「我都唔可以叫佢哋唔排，其實佢排得就係（有需要）。」

每個飯盒只有「幾蚊落袋」 全憑薄利多銷維持收支平衡

儘管因為派餸成為網民眼中的良心店，但兩兄弟亦強調，「三多」始終是做生意，並非善堂。「土瓜灣一直都係咁樣派，打個和、無乜錢賺，但總之嗰到做到，老人家又開心就繼續做。」梁國廉就透露，每個飯盒扣除所有成本，最終可能只有「幾蚊落袋」，「維皮」全憑薄利多銷，但就沒有打算暫停派餸；他又指，未來在石門新店開張時，一樣會繼續派餸。

最緊要保證我哋一個月維到數，我哋就覺得OK。 三多美食老闆梁國廉

「其實唔係貼大字報講派餸，都係佢哋（街坊）自己口耳相傳。」弟弟梁國浩就坦言，派餸其實算是經營手法。雖然未曾被人正面責罵，但也在網上看到一些冷言冷語；故他說，只希望不要被人指摘食物安全問題便可；但免費派發，也易令人質疑食物有問題。

梁國浩他笑言，若然因應派餸影響同行生意的確不太好，不過「應該都無計」，慶幸未有發生，他希望日後繼續做生意之餘，能夠照常幫到人。「去到嗰個位就順住去（派餸），OK嘅話就照去」