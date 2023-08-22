兩餸飯｜兩餸飯店搞死香港夜經濟掀熱討　網民：宵禁有份做冧夜市

兩餸飯店有份搞死香港夜晚經濟？近來香港旅遊焦點正在討論香港搞夜市，財政司長陳茂波期望可搞活搞旺夜經濟。網民議論紛紛，覺得香港難以搞夜市，因為太多規管、租金貴等等，難以媲美台灣或內地的夜市商圈。最近有網民在討論區立論：兩餸飯店有份搞死香港夜晚經濟。大家看法如何？



（圖片來源：小紅書）

有網民在連登討論區提出論點：「兩餸飯店有份搞死香港夜晚經濟？」原文節錄如下：「兩餸飯呢幾年開到成行成市，其實好影響香港靚經濟，尤其夜晚呢幾年好多市民習慣咗夜晚買兩餸飯返屋企食，如果無佢地唔出餐廳食，連帶商場商店的人流都會受影響。雖然兩餸飯又抵食份量又多，但其實係頂爛市，頂死晒啲餐廳酒樓。有個組織叫兩餸飯關注組，佢地覺得香港開得越多兩餸飯店就越好，其實係搞死香港經濟就真，政府如果想搞起夜市，其中一樣要嘅，就係要取締兩餸飯店。」

（圖片來源：連登討論區）

帖文一出，不少網民留言，部份人認為冤枉了兩餸飯：「咁都可以瀨落兩餸飯到，餐廳賣乜從來唔係自己決定，而係客人鐘意乜，餐廳就去賣乜。開到成巷成市，咁係因為客人鐘意。」

部分人撐兩餸飯平靚正，因為疫情時有一段時間政府禁堂食促使兩餸飯盛行，覺得樓主將因果關係掉轉。禁堂食令香港夜生活發生根本性變化。

「點解兩餸飯會興起？就係三年宵禁做冧個夜市，個個焗住買外賣返歸食，連帶夜生活都做冧埋。今無夜生活，晚間食肆需求減，市場自然會萎縮，兩餸飯只係個問題催生出嚟嘅結果，而唔係問題本身，你解決兩餸飯，並唔代表解決到問題，因為你嘅立論一開始就係錯。」

按圖有網民留言：

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更加有不少人覺得香港餐廳服務水平良莠不齊，客人未食完，餐廳為求提升翻枱率，收枱速度快，外出吃晚飯的價格普遍偏貴，加快大份夾抵食的兩餸飯愈趨流行深得民心。

「兩餸飯不嬲都存在，變到成行成市嘅原因咪經濟麻麻，要慳啲洗，兩餸飯廿幾都可以有交易，質素做好啲嘅直頭排長龍，一定食得飽，基層實幫襯。唔去餐廳食同兩餸飯無乜關係，唔通兩餸飯可以取代西餐 酒樓 大排檔 Cafe飲啡食蛋糕 日本壽司？根本就唔同體驗…依家無咁好景連餐飯都屋企食，自然唔會出去食糖水，加埋封咗幾年啲人習變咗早返屋企。」

（圖片來源：小紅書）

「出面啲餐廳收費又貴，服務又差…叫人點幫襯？兩餸飯又平又好食，點解要人比錢食垃圾？大部份餐廳係咁趕客走先係真正死症，為左做多幾個客，侍應一見你差唔多食完，就係咁收碟收杯收到你乜都無，係差在末出聲叫你快啲埋單走，咪阻住佢做下單生意…既然都買外賣，一般人自然會揀平啲又差唔多質素嘅兩餸飯啦！啲人唔係唔想出街食，係好多餐廳垃圾得黎又食到成肚氣，貼錢買難受。餐廳煮得難食，平極都收60-70蚊，坐得又逼又唔乾淨，伙記x口x面串xx又加一。x你xx又唔係食放題自助餐都限x你時間，坐耐少少都想趕你走咁。物競天擇，鬥唔鸁就要死架啦，家陣大店輸小店，都無野好講。」

香港兩餸飯店門庭若市，連外國旅客也認識香港的兩餸飯「this this rice」。如今香港夜生活蕭條，綜觀社會或網民意見眾說紛紜，因素眾多，大家覺得香港夜生活與夜經濟不景氣的最大原因是什麼呢？