龍年頭炷香｜排頭位善信中午已排隊　大學女生首上香盼爺爺快出院

年三十晚到黃大仙祠上頭炷香是農曆年熱門習俗，今日（9日）天氣寒冷有微雨，有從事飲食業市民中午12點已到祠外，更指已連續20多年排隊上香，除祈求家宅平安，更希望香港搞好經濟、政府派晚市消費券等：「禮拜六日市面好蕭條好靜，唔似疫情前香港。」有女大學生則稱爺爺昨日（8日）胃出血入院，今日下午2時到祠外排隊，希望上頭炷香，祈求爺爺早日康復出院。



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黃大仙祠下午4時半關閉後，會在晚上9時再開放，讓善信等候子時上「頭炷香」，祈求新一年風調雨順、家宅平安，下午4時左右，現場已有約10名善信在外排隊。

過去數年均排頭位的關先生本身從事飲食業，今日中午12時已到場霸頭位，指已連續20多年要頭炷香，認為是一種習俗傳承，「我會覺得好希望二十、三十年或五十、六十年後，一輩輩仲做緊頭炷香，你睇夏蕙BB成90幾歲都仲有心有力，都係做緊呢樣嘢（傳承）。」

他說，每年願望都希望身體健康，不再有任何疫情，今年特別希望政府可派消費券，因留意到不少市民都返內地消費，「政府做返啲嘢促進市道，禮拜六日市面好蕭條好靜，唔似疫情前嘅香港。」他建議可考慮派周五周六晚的消費券，吸引港人留港消費，重新適應在港夜生活習慣。

鄧小姐稱80多歲的爺爺昨日因胃出血入院，想上頭炷香到為他祈福。（黃浩謙攝）

鄧小姐及謝小姐是大學生，今年首年來排隊上頭炷香。鄧小姐表示，80多歲的爺爺昨日因胃出血入院，即想到為他祈福，今日下午2時已到場排隊上頭香，「想佢快啲出院、身體健康、事事順利、藥到病除、疾病飛走哂。」

陳女士下午2時到場排頭炷香，指已成習俗，故會提早與家人食團年飯。她稱今年經濟不佳，希望新一年樓市、股市及民生都有改善，「個個搵到食」。今日天氣稍涼，她指：「著件羽絨搞掂。」

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