黃大仙祠年三十晚9時開放　供善信等上頭炷香　4生肖免費拜太歲

上頭炷香是農曆新年其中一個重頭戲，今年年三十（2月9日）嗇色園黃大仙將於晚上9時正，開放予善信入黃大仙祠第一參神平台等候上頭炷香，同時通宵開放至年初一晚上9時。今年黃大仙祠將於年初一（10日）至十六（25日），亦會延長開放時間，同時實施人流管制。



嗇色園黃大仙將於晚上9時正，開放予善信入黃大仙祠第一參神平台等候上頭炷香。（資料圖片）

今年年三十嗇色園黃大仙祠將於晚上9時，開放予善信進入黃大仙祠第一參神平台等候上頭炷香。當日晚上9時起善信可單向流水式入祠上香，到大殿、三聖堂及盂香亭上香後離開，不可停留。祠內將實施單向參神路線及人潮管制，屆時不設求籖區、跪拜區及貢品區。

年三十嗇色園黃大仙祠將於晚上9時，開放予善信進入黃大仙祠第一參神平台等候上頭炷香。（鄧宇詩攝）

每一家庭准帶9支線香

嗇色園建議，每一家庭為單位，只能攜備9支線香，祠內一律禁止攜帶元寶蠟燭、生油及大型香枝。

今年黃大仙祠將於年初一至十六（2月10日至15日），繼續實施人流管制及單向參神路線。善信於祠外廟宇廣場及黃大仙廣場排隊入園，正門入口處分為「往大殿」及「往太歲元辰殿」兩條隊伍。

屬龍、狗、牛、兔善信免費拜太歲

參拜太歲方面，年初二至整個正月（2月11日至3月9日），生肖屬龍、狗、牛、兔之善信，出示有效身份證明文件，免費進入「太歲元辰殿」內拜太歲。