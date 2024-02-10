龍年｜大批市民林村拋寶碟許願　有人求政通人和　社會聲音被接納

農曆大年初一，不少市民到大埔林村許願樹拋寶牒，祈求新一年願望成真。有巿民第一次到林村許願樹拋寶碟，形容是一個有特色的新年節目，今年願望是「希望社會嘅聲音被接納」。有賣寶碟的檔主認為，人流較去年減少約兩成，相信與部份港人北上過年有關，不過，今年寶碟未有加價，每個維持賣50元，「經濟唔係咁好⋯⋯最緊要大家都開心，願望達成，都唔洗特別加價。」



農曆大年初一，不少市民到大埔林村許願樹「拋寶牒」。（歐嘉樂攝）

大年初一的大埔林村氣氛熱鬧，場內可見一家大細、朋友及情侶，他們手持風車、打卡拍照、拋寶碟，人人笑容滿面，一同開心慶龍年。中午後現場未算擠逼，尚有不少空間往來走動，直至下午約3時，人流明顯增多，抵達的巴士皆見客滿。

周小姐（右）和田小姐（左），與兩位小朋友一同由將軍澳乘搭的士到林村許願樹慶新年。（余月明攝）

+ 15

市民拋寶碟 願香港會愈來愈好

市民周小姐和田小姐，與兩位小朋友專程由將軍澳乘坐的士前來林村許願。首次到訪林村的她們認為，林村氣氛熱鬧，比想像中人多。周小姐認為，難得傳統節日有較為特色的活動，所以嘗試拋寶碟。她欣賞寶碟上的利是設計，形容「好有心機」，附設中英文字句，方便外國旅客理解，更投入參與。被問到今年的新年願望，田小姐希望身體健康，「香港會愈來愈好。」周小姐則希望世界和平、政通人和，又笑言「希望社會嘅聲音被接納。」

市民在寶碟上寫下新一年願望。（歐嘉樂攝）

手持拐杖市民堅持親自前來祈福：期望世界不再有紛爭

兩位小朋友Jasmine和Gianna第一次前來林村，心情感到興奮，兩至三次便成功拋到寶碟。她們分別希望可以考試全部合格、入到心儀的中學，又認為今年新年氣氛勝過去年。

腳有傷患、手持拐杖的Jackie第二年前來林村。她行動不便，仍希望親自為家人及世界祈福，今年願望是健康平安及世界和平，期望世界不再有紛爭。她指，「中國人話齋，修身、齊家、治國，平天下，既然香港咁幸運，我就希望許個願囉。」她形容今年氣氛較為熱鬧，亦較有規矩，人流控制更好，又鼓勵大家到林村傳統大街逛一逛。

她又提到，疫情影響令香港人習慣晚上不會外出，故日夜都繽紛「呢個文化，大家都需要時間，（政府）持之以恆，多幾次鼓勵，應該香港人會適應返夜晚點出街，但唔係一朝一夕。」

林村許願節設有各式攤位，市民可以品嘗特色小食。（歐嘉樂攝）

Carmen和Cookie是山友，今年第一次到林村拋寶碟，居於附近的她們特意行山3小時，由粉嶺步行到林村，二人認為今年新年氣氛很不錯。Cookie和Carmen分別拋了5次和2次，才成功將寶碟拋到許願樹上，留下了身體健康、世界和平的願望。

Cookie笑言，屢敗屢試五次才成功，令人感到些許挫敗感，但「掟到嘅！一定得嘅！」今年寶碟售價50元，她們表示，一年一次，也很值得，兩位笑言，「人地都要（有）收入，支持下本土經濟嘛！」

李生李太帶同兒子到林村拋寶碟，被問到今年新年氣氛如何，李生搖頭笑言，「完全唔掂」，認為今年村村人流不多，又指「今年無咁塞車⋯⋯疫情之前塞到飛起。」李生讓兒子「騎膊馬」拋寶碟，拋了十多次才成事。兒子認為很好玩，希望下年能再次前來。

內地客稱本港街上人流少

內地旅客劉氏一家周一（5日）由北京來港。劉生表示，「中國傳統的節日，在這邊更有年味」，亦想體驗兩地不同的過年方式，於是選擇到林村許願。劉太於十多年曾到過林村，她形容「人少了⋯⋯從機場上、機場的飛機就明顯少很多，人也少些」，估計與經濟下滑有關，「經濟都衰退了，蕭條了一些，內地也是差不多了。」

分別由美國及土耳其來港做交換生的OQ與Mallorie亦前來拋寶碟許願，希望學業取得好成績，新一年擁有幸福。OQ笑言，拋寶碟很容易掌握，拋一次就成功。

「夜光寶碟」售價為60元一個，較一般貴10元。（歐嘉樂攝）

人流少約兩成 寶碟攤未有加價：最緊要大家開心

在材村擺攤檔的劉小姐認為，去年人流較多，今年少約兩成，她指，去年本港未通關，檔口會大排長龍；今年通關後，或較多港人返內地過年消費，預計少兩成客人。她稱，今早賣出約過千個寶碟，今年林村特設夜市，預計有助帶動人流，昨晚10時仍人頭湧湧。她續指，寶碟未有加價，每個維持賣50元，「經濟唔係咁好⋯⋯最緊要大家都開心，願望達成，都唔洗特別加價。」

另一攤風車檔今年是第二年到林村攞檔，甘小姐認為，去年人流與今年相若，加上有更多攤位，故人流不差，暫時都滿意目前的生意額。風車價格多為攞意頭68、88元，與去年價格一樣。