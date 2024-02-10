龍年｜港人乘高鐵北上　提前兩星期網上購票　呻難度如搶演唱會飛

龍年｜今日（10日）是大年初一，西九龍高鐵站內有不少港人選擇回鄉探親，有提早回鄉的港人就表示，曾擔心春運難買車飛，故提前兩星期前在網站搶飛，但仍如演唱會飛般難搶；不過亦有內地人選擇「避年」，帶同家人來港旅遊。



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前往汕頭探親的許小姐表示，甫於兩星期前車票開售已在高鐵網站購票，坦言購票難度好比「買演唱會飛」；她又透露，自己曾打算購買年卅晚的車票，可惜當時只有初一的車飛可買，最終選擇今日起程回鄉。

至於一家5口回清遠探親的羅生羅太就指，之所以選擇初一回鄉，是由於要等到假期才能舉家回鄉；二人同樣提到，車票是在兩星期前購買，預計會在家鄉停留一星期。

與媽媽一同到廣州玩3日2夜的蕭小朋友則指，昨晚已與家人吃過團年飯；兩母子就指，知道春運期間國內的交通非常繁忙，但對此並不擔心。

來自廣州的李太指，因為平日工作較忙，加上在廣州沒有「老家」需要拜年，所以就趁著難得的新年假期來港旅遊4天。（郭梓謙攝）

內地旅客南下「避年」 一家遊迪士尼樂園

除了大批市民回鄉探親，另一邊廂亦有內地旅客選擇來港旅遊「避年」。來自廣州的李氏一家就指，因為平日工作較忙，加上在廣州沒有「老家」需要拜年，所以就趁著難得的新年假期來港旅遊4天，打算帶同小朋友一同到迪士尼樂園。

龍年來到，這批人又有何願望？許小姐就希望香港經濟變好，人人身體健康。而羅生羅太則同樣希望大家身體健康、心想事成。

今年小六的蕭小朋友，願望就比較簡單，他與媽媽異口同聲表示，想考到好中學。來自廣州的李太就指，一家四口開開心心便可。