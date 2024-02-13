「潮汕阿秋」不計前嫌攜雙親訪港　賞煙花夜遊蘭桂坊：圓父年輕夢

約一年前來港踩單車的內地抖音網紅「潮汕阿秋（騎行中國）」，單車在旺角被盜，事件將近一周年，他再度來港，但今次不是來踩單車，而是攜父母同遊香港，據阿秋上載於抖音的影片，他跟父母年初二已來港，當晚欣賞過賀歲煙花，最新影片則見他與父母乘坐渡海小輪，細看維港景色，他的媽媽也大讚維港「太美了」。



「潮汕阿秋」在較早前發布的影片中則提到，父母過往沒去過甚麼地方遊玩，也知道爸爸年輕時曾經想去香港看看，但最後沒去成，今次攜父母來港，既是想帶他們看看香港的繁榮，也想一圓爸爸年輕時的願望。



內地抖音網紅「潮汕阿秋」再臨香港，據其抖音影片，他跟父母年初二乘坐高鐵來港，到埗後他跟父母從西九龍站行至尖沙咀，沿路細心為父母解釋，香港行車、字牌等各方面，與內地有何不同之處，該段影片最後，他跟父母在尖沙咀海傍欣賞煙花匯演。

另一段今日（13日）才上載的影片，則見到阿秋及父母坐渡海小輪，從尖沙咀出發去中環，他的媽媽在船上也大讚維港景色「太美了」，其後午餐鋸扒、晚餐食泰國菜，飯後閒逛銅鑼灣、夜遊蘭桂坊。他在行程中，還提醒爸爸在香港抽煙不要亂掉煙蒂，以免被捉罰款。

阿秋在兩日前發布的影片，則分享到與父母同遊香港的原因，他說父母過往沒去過甚麼地方遊玩，知道爸爸年輕時曾經想去香港看看，但最後沒去成，今次攜父母來港，既是想帶他們看看香港的繁榮，也想一圓爸爸年輕時的願望。

自2019年7月開始騎單車遊歷中國的阿秋，在去年全面通關時初來港，惟到港五日即遇上單車被盜的事，當時他說：「我騎中國騎了32個省份，走了3年多，一直單車都沒有被別人偷，沒想到來到香港單車被偷。」

事後也有不少熱心網民為他尋找單車，阿秋當時也有報警求助，警方其後在同年9月10日晚上，在旺角拘捕1名45歲涉案姓胡男子，惟失竊的單車一直未能尋回。不過，據阿秋的在港友人所講，阿秋感受到港人是「認真、熱情地」幫他處理事件。

阿秋的抖音帳號首頁「潮汕阿秋（騎行中國）」。（抖音截圖）

阿秋現時抖音有逾130萬人關注，自2019年開始騎單車到中國各地，去年首次來港前，已去過多個地方，包括北京、天津、遼寧、內蒙古、山西、河南、西藏、新疆、寧夏、陝西、湖北等地。

去年備受關注的，還有他的年紀，阿秋自言是90後，惟他近年影片均滿面鬍鬚，與2019年出發早期乾淨的外貌相距甚遠，一度有內地網民笑稱他為「50後」大叔。