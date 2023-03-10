網紅「潮汕阿秋」初衷：來看香港繁華　到周星馳電影景點興奮打卡

在香港單車失竊的90後內地網紅「潮汕阿秋」，在抖音開設的帳號寫明「騎行中國」，把他自2019年開始的單車遊遍中國的大城小景，一一紀錄成影片遊記。

受惠於全面通關，阿秋終於在旅程的第1,334天（5日）來到香港，入鄉隨俗用廣東話拍片，到埗第二天就上載他在行人路上騎單車的影片，滿懷歡喜預告他「來睇睇香港嘅繁華」，想必沒料到足跡行了全國32省的他，來到香港特別行政區卻遇上不幸事件。他在港的幾日行程，首先到訪旺角，尋找著名喜劇演員周星馳電影景點的「麗晶大賓館」，繼而是到了迪士尼樂園遊玩。



阿秋的抖音帳號名叫「潮汕阿秋（騎行中國）」，個人介紹寫著「如果還有夢，那就帶上靈魂出發吧」，粉絲料因事件曝光漲至115.7萬，由他2019年7月1日開始起騎單車遊歷中國，但第一條片是在他啟程3個月才開始拍片上載，每條片的說明都以「90後騎行中國xxx天」開首，至今共有影片877條。

在港單車失竊影片獲45.7萬點讚

影片點讚數目由數千至一兩萬不等，但最多點讚的就是他在昨天（9日）拍片說單車鎖在旺角後被偷走的一條，截至今日下午3時，已有45.7萬點讚，第二多是下一條片說他已報警亦獲22.8萬點讚，分別有5.7萬和4.2萬個留言。

阿秋的抖音帳號首頁「潮汕阿秋（騎行中國）」。（抖音截圖）

阿秋從2019年由所在地潮汕出發，騎單車到中國各地。他2019年9月30日上載第1條片指，從潮汕出發已騎了3個月，直至本月5日到港是他第1,344天行程，曾到福建、上海、江蘇、北京、天津、遼寧、內蒙古、山西、河南、安徽、廣東、海南、廣西、四川、西藏、新疆、寧夏、陝西、湖北等地。

內地網民笑他是「50後」大叔

影片中的阿秋，幾乎全部都是藍色或黃色的單車戰衣，外套就有藍、紅、灰和螢光綠，按當地冷熱程度而有不同配搭，他近年的影片都是滿面鬍鬚，大叔味濃，然而他卻是一名90後，帳號自稱30歲，即是最早1993年出生。回看他第一條片，出發早期時沒有鬍鬚，外貌乾淨、精神，似乎千日行程的一路上没有修剪頭髮，經常風吹日曬，皮膚變得粗糙，被內地網民笑稱「50後」大叔。

阿秋抖音第一條片青靚白淨，可證三年前出發時一個青年的熱向。（抖音截圖）

來港日是他第1344天行程

他在兩星期前在影片指，領取了港澳通行證，會先到深圳再去香港，他在影片中提到「不知道單車能不能過（境）去，要是單車過不了，就把單車放在深圳，人過去，然後看一下香港那邊有沒有租單車的。」他在本月5日帶同單車經深圳福田口岸到港，並指是騎行中國的1,344天。

在他本月6日上載片段中可見，他一邊在行人路上騎單車，一邊拍片興奮地說：「大家好！我係90後阿秋騎行中國，我而家在香港，來睇睇香港嘅繁華，轉一轉維多利亞港、銅鑼灣、尖沙咀、蘭桂芳、旺角，再食食香港嘅各種美食。」他的影片過往都以普通話講話，到港後入鄉隨俗換上廣東話，他作為潮汕的廣東人，講廣東話可謂無難度。

到周星馳電影景點打卡

下一條影片就是夜景，表示他到了旺角，來到周星馳拍攝《國產凌凌漆》的景點「麗晶賓館」，「我身後就係周星馳拍呢個007、麗晶賓館嘅取景點，來呢個旺角逛一逛、睇一睇，走！」片中他身後門牌寫著「麗晶賓館」，片中的他似是走進一個大廈的入口，然後唱了《阿珍愛上了阿強》兩句歌詞，引得拍片人在笑。影片尾段是他與一名美女在茶餐廳吃東西。

翻查《國產凌凌漆》資料顯示，該片在1994年9月在港上映，票房3700多萬元，劇情說飾演凌凌漆的周星馳來港調查失竊案件，以為上司為他安排五星級麗晶酒店（現址為K11 MUSEA）作為住宿，去到酒店登記入住，櫃台職員查不到他的登記資料，原來為他訂的只是設備簡陋的「麗晶大賓館」。劇照所見是「麗晶大賓館」，與阿秋打卡「麗晶賓館」差一個字，而且事隔30年，未知是鄰近店舖已變遷，還是到訪的並非上址。

▼周星馳電影《國產凌凌漆》有關「麗晶大賓館」的劇照▼



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到訪迪士尼表現雀躍

之後的影片中可見，阿秋在迪士尼門口打片稱，「迪士尼全球只有6個，到香港要來一下」，影片中他看了巡遊表演，迪士尼人物盡入片中，包括很受內地人歡迎的Lina Bell，又玩了過山車等。

惟他在昨（9日）上載影片表示，來港第5日，發現鎖在旺角街頭的單車被盜去，他稱，「我騎中國騎了32個省份，走了3年多，一直單車都沒有被別人偷，沒想到來到香港單車被偷。」在片段Hashtag 了「當事人在抖音」，暗指偷單車者有看他的抖音。他指，已報警並落口供，警察亦把鎖頭帶回警局，希望能盡快找到單車。

來港前一天在深圳掉手機後尋回

查看阿秋抖音其他影片發現，他在上年尾到武漢時，單車亦曾被人惡意破壞，後車胎打氣配件被敲壞。以及他來港前一天，在深圳也掉了手機，拍片呼籲網友幫他找手機，似乎為此而影響他來港行程。結果真的有一位女清潔工撿到他的手機，他有拍片紀錄歸還經過，阿秋給他錢致謝，她也說不用，表示撿到的東西都會交還，最後阿秋在影片交代給了對方幾百元。