商人疑匯款不成被禁錮餐廳　被搶名錶鑽戒　3男否認綁架接贓受審

經營兌換店的商人，為客人「熊貓」從南韓匯款至內地時，因款項屬電騙所得，款項退回給了受害人。「熊貓」指商人令他損失80萬，曾作出滋擾。後來商人在街頭疑被數名男子強行帶走，並帶到一餐廳內拳打腳踢，指他欠了「熊貓」的錢，該些男子最後搶去男子的名Richard Mille手錶及鑽石戒指後離去。商人逃脫後報警。警方事後拘捕3名疑與案有關的男子，他們否認綁架及搶劫等罪，案件今(15日)在高等法院開審。



兩人涉綁架搶劫1人涉接贓罪

三名被告分別為：黎梓舜(39歲)、李建業(48歲)和尹梓晟(39歲)。李和尹被控1項綁架和1項搶劫罪，指他們於2020年9月6日，涉非法禁錮蔡文豪，並意圖取得用以交換釋放該蔡文豪的贖金或利益，及在油麻地吳松街成興大牌檔，搶劫蔡的一隻Richard Mille腕錶及一隻鑽石戒指。黎則被控處理贓物罪，指他於同日，處理該腕錶和鑽石戒指。

3名被告黎梓舜、李建業和尹梓晟否綁架、搶劫及接贓等罪，在高等法院受審。（資料圖片）

未能匯款後「熊貓」要求賠償

事主蔡文豪供稱，案發時經營外幣兌換公司，他經朋友介紹，認識一名花名「熊貓」的人，「熊貓」要求蔡把一筆來自韓國的款項，經蔡的公司轉帳至內地。惟涉款是詐騙所得，最終經當地警方退回給受害人。蔡把事件告知「熊貓」，「熊貓」聲稱損失了80萬元，要求蔡賠償，又多次致電騷擾蔡。蔡稱會報警後，便沒有再受騷擾。

蔡被帶到餐廳有人手持斧頭狀物

至2020年9月，蔡到土瓜灣找朋友，期間一群人突然出現，指蔡欠「熊貓」錢，有人手持疑似斧頭物體。蔡登上他們的車，被帶到佐敦一間餐廳。數人在餐廳內要蔡開啟電話的揚聲器，致電親友付款，並說：「你攞到幾錢就幾多。」之後再自行和「熊貓」聯絡。期間，蔡不准離開餐廳，亦曾遭毆打。

等款不耐煩搶蔡手錶及戒指

蔡最終成功聯絡當時的女友，並著女友提取20萬元，又把餐廳地址告知女友。惟眾人等得不耐煩，幾人按住蔡並搶去他的鑽石錶、戒指和袋內的現金。蔡透露，被搶去的鑽石錶價值逾百萬元。眾人毆打蔡後離開餐廳，蔡亦離開，警員亦到達現場。

黎被捕稱與手錶無關

控方案情續指，三名被告先後被捕。其中首被告黎梓舜於9月7日凌晨，持車匙取車時被捕，警員在車內起回涉案的名錶。黎在警誡下稱，有人借該車給他，涉案的錶亦與他無關。而李和尹則稱，案發時前追債，李並指當時沒有人使用暴力。

案件編號：HCCC160/2022