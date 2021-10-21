女商人涉為騙約250萬保金　自編自導地鐵遇劫　裁串謀訛騙罪成

珠寶女商人涉嫌為騙取約250萬元保險金，自編自導一場地鐵遇劫案，以10萬元聘請一名釋囚充當劫匪，她被劫即向保險公司索償。女商人否認指控，案件早前經審訊後，今(21日)在區域法院裁官，法官指女被告劫案前剛提高保額，加上案發時正值經濟低迷，女被告需要大量資金，綜合各方情況，裁定女商人串謀詐騙罪成。同案扮演劫匪的釋囚早前已認罪，兩人的案件押後至11月1 日判刑。



女被告梁艷君(41歲）被控一項串謀訛騙罪，指她於2020年2月至同年5月5日，在香港與男子鄧家駒（31歲）串謀詐騙怡安工商業保險代理香港有限公司（AON），即上演一宗搶劫案，由鄧搶去梁的珠寶，令AEON因而向一間珠寶公司發出保險金。鄧早前已認罪。

被劫當晚即向保險公司索償

控方案情指，女被告於去年4月22日報警，稱她指當日手持載有約328件首飾，價值249萬港元珠寶的行李箱外出時，在港鐵佐敦站內遇劫。她同晚即向保險公司申索。

剛獲釋男子認受聘當劫匪

惟警方經調查後，發現女被告的公司於案發前曾把運送保險額提高，她亦透露因生意走下坡，欠債約200萬港。警方同年5月5日識別到剛獲釋的鄧。鄧被捕後稱女被告於事發前2個月曾接觸他，並以10萬元聘用他當日搶劫女被告手上的行李箱。警方其後搜查女被告的辦公室，並發現其中6件報失的珠寶。

劫案在提高保額後發生

區院暫委法官周燕珠在裁決時指，劫案發生時，閉路電視拍到鄧神態自如，若這是真打劫，他不會有如此表現，此外，女被告要求提升投保金額後發生劫案，報失的首飾亦接近提升保額後之價格，時間上亦脗合。

營商環境差女被告需大量資金

周官又指，案發時本港經濟疲弱，營商環境欠佳，女被告的公司需要大量資金，她一人無法獨力成事，故需要聘用一名演員協助造成這宗騙案，並聯絡上剛出獄的鄧，鄧事後亦得到10萬元報酬，兩人可謂各得其所，最終裁定女被告罪成。

案件編號：DCCC 309/2021, 1008/2020