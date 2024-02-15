流浪教練招重文脫襲警罪　官指警員反口覆舌　招堅稱：真係無做過

前港足代表、現任港超聯球隊流浪教練招重文，去年疑因不滿收到違泊告票，涉在關車門時撞到警員，因而被控襲警罪。他否認控罪受審，其大律師在庭上質疑，警員的肚腩阻礙招關車門。案件今（15日）在九龍城法院裁決，裁判官批評警員作供反口覆舌，說法強詞奪理，如稱當時用手摸招的後腰只是「搜查」而非「搜身」，故未有在記事冊上記錄「搜身」過程，後又改稱這個動作是「搜身」，故認為他並非誠實可靠的證人，裁定招罪名不成立。



招重申：真係無做過

招重文聞判後表示：「多謝法官。」他在離開法庭時指，案件擾攘多時，「搞到其他人覺得唔開心」。他又指事件絕對是一場誤會，並說：「因為根本我都無做過，真係無做過。」

被告招重文脫罪後在庭外稱，只是一場誤會，重申真係無做過。(凌子淇攝)

被告招重文（54歲），被控於2023年5月3日，在新蒲崗崇齡街65號仁愛街遊樂場外近燈柱AA6317，襲擊正在執行職務的警務人員楊鎮陞。

辯方指楊的肚腩阻礙關門

控方案情指，楊當日向招發告票時，招曾不滿謂：「叫住你都告，你都夾硬嚟嘅。」又以粗言穢語責罵警員。他其後關車門，令身處車門和司機位之間的警員，後腰被車門撞到。隨後楊拘捕招，並要求快速搜身，但招拒絕並輕微反抗，楊遂用手摸一摸招的後腰，以防他藏有武器。辯方質疑，招伸手觸及車門的手把位，也會遭楊的肚腩阻礙，楊否認，堅稱有足夠空間讓招伸手。

警員一時稱搜查一時又稱搜身

裁判官裁決時指，案中沒有獨立證人可證實控辯雙方說法，故楊警員證供的可靠性是關鍵，惟楊作供時反口覆舌，庭上證供與其書面口供和警員記事冊有多處出入，如楊堅稱有在記事冊記錄當日「搜身」經過，但當辯方指楊沒有作出相關記錄時，他就改口稱用手摸一摸招的後腰只是「搜查」而非「搜身」，後又改稱該動作是「搜身」。裁判官批評楊的說法強詞奪理，又指出楊的記事冊沒有記錄「搜查」或「搜身」。

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上手扣說法亦有出入

裁判官又指楊在庭上稱招當時不合作，他替招上手扣時，招的身體擺動表現抗拒，最終需要路過的休班警協助，才能成功套上手扣。惟楊的記事冊卻指，招起初曾有抗拒被套上手扣，及後他作口頭警告，招便再無反抗。但另一方面，楊的書面口供從沒提及他上手扣時有作警告，亦未能就此給予合理解釋。裁判官因而認為，楊並非誠實可靠證人，不能依靠他的證供。

官認為關鍵情節模糊

裁判官另指案中關鍵情節模糊，包括楊站在車門和司機位中間時，車門打開的幅度；當時楊後腰是否有裝備，導致車門與司機位之間的空間變得狹窄；招能否用手關車門，亦要視乎楊站的位置。惟案中缺乏這些證據，裁判官認為控方未能舉證至毫無合理疑點，裁定招罪名不成立。

案件編號：KCCC2868/2023