推廣員涉迷姦男子案　被加控誤殺及雞姦等12罪　涉及6名男事主

市場推廣員涉嫌在酒店內迷姦一名男子被控，及後再被揭發他與多宗同類型案件有關，當中包括一宗酒店屍體發現案。推廣員原被控一項「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」罪，案件今（15日）在九龍城裁判法院再訊，控方加控12項罪名，包括誤殺及未經同意下作出肛交等，控方申請案件交付高等法院審理，現押後至3月28日在東區裁判法院進行交付程序，被告沒有保釋申請續還押。



被告區子鍵（28歲，市場推廣員）現共面對13罪名，包括1項誤殺、3項為了犯可公訴的罪行而施用一種藥物、物質或物品罪、4項盜竊罪、2項施用藥物以獲得或便利作非法的性行為罪、2項未經同意下作出的肛交罪，以及1項意圖損害而施用有害物品罪。

被告區子鍵現面對13項控罪，包括誤殺及雞姦。(資料圖片)

部份控罪涉及多於一名事主

13罪牽涉6名男子，控罪日期介乎2023年3月7至15日，地點則在尖沙咀區不同酒店。部份控罪於同日同地發生，並涉及多於一名事主。

加控罪名包括誤殺男子C

其中3項控罪涉及案中身亡的男子C，該3罪指被告於2023年3月14日，在尖沙咀最佳盛品酒店某房，誤殺男子C，並非法對他施用藥物，即羥丁酸、丁內酯和他達拉非，以及偷取他的手提電話。

案件編號：KCCC773/2023