中環酒店房3男派對1人死　美籍教練認販運迷姦水等　判囚3月

中環前年發生命案，40歲男子倒斃荷李活道一間酒店房間浴室內，雙腳被床單綑綁。涉案的美籍高爾夫球教練及本地售貨員原被控誤殺罪後獲撤控，兩人承認遭改控的3項藏毒及販毒罪。其中涉及的1項藏毒及1項販毒罪的美籍被告，今（7日）在東區法院判刑。裁判官指事主去世，是被告意料之外，實屬不幸，判美籍被告監禁3個月。



首被告SAROMINES Michael Ikaika Tai Seichi（40歲，美國籍，高爾夫球教練），他早前承認1項藏毒罪和1項販毒罪，分別涉及Dipentylone和迷姦水。

官接納事主的死屬意料之外

辯方求情指，首被告的販毒罪，只是在社交場合和他人分享，望裁判官考慮非監禁式刑罰。裁判官卻指控罪嚴重，不會判處非監禁式刑罰，但接納事主的死屬意料之外，實屬不幸。

案發後已戒除毒癮

裁判官又指，首被告本案後已戒除毒癮，定期參與戒毒計劃，戒毒所報告指他已沒有毒癮，不適合判處進入戒毒所。考慮求情和報告內容等，判首被告就兩罪監禁3個月。

至於同案次被告廖偉業（46歲，售貨員），因兩項藏毒罪，昨被判囚8個月。

死者體內被驗出多種藥物

案情指，2022年7月30日凌晨，兩名被告攜行李，離開中環木的地酒店。首被告辦理退房手續，次被告則乘搭的士離去。首被告並向酒店經理表示，事主陳德明在房內感到不適，與經理前往房間，發現事主下半身赤裸在浴室倒臥，雙腳被牀單纏着。事件因此報警，事主證實不治。事主其後被驗出體內有Dipentylone等藥物，死因為服用多種藥物。

指另兩人分帶了冰毒及迷姦水

首被告警誡下稱與次被告和事主是朋友。案發時，事主帶冰毒與他們服食，次被告則帶備了迷姦水。首被告其後入睡，睡醒後一度聽到事主的鼻鼾聲，但如廁後事主已沒有鼻鼾聲，但仍有呼吸。兩被告遂搬事主入浴室，當時事主已沒反應，而首被告曾嘗試以心肺復甦法拯救事主。

案件編號：ESCC 1442/2022