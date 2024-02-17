Chubby Hearts｜中環巨心因風速超限暫時收起　同場改展出兩細心

港府首項推動大型盛事、由香港設計中心策展的「Chubby Hearts Hong Kong」由情人節（14日）展出至元宵節（24日），期間巨型紅心在香港多處上空飄浮。不過，位於中環皇后像廣場花園巨型紅心展出第四日，主辦方公布，由於現場的風速超出紅心可承受的上限，需要暫時收巨型紅心，直至風速降低才重新展出。



▼2月14日 紅色巨型Chubby Hearts中環浮起▼



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12米巨心待天氣穩定才可重新展出

香港設計中心於中午12時，在社交平台公布特別消息，指現時中環皇后像廣場花園風速，已超過12米直徑紅心設計裝置可承受的上限，為確保公眾安全，巨型紅心需要先稍作「休息」，在天氣穩定後才可重新展出。

香港設計中心又指，已為市民及旅客準備另一個驚喜，將全球首次同場展出兩個Chubby Hearts。兩個三米直徑紅心設計裝置，將於今日同時現身中環皇后像廣場花園，「好事成雙」，展出時間為下午1時至晚上9時。

2月24日吹東北風4級

天文台網頁顯示，本港今日吹東風4級，即平均風速每小時11至16海里，及後再轉為東南風2至3級。而未來數日風速並不高，連續數日吹東南風2至3級，直至展出的最後一日（24日），轉吹東至東北風4級，離岸達5級，相比今日的風速更高。