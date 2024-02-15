Chubby Hearts｜何處覓芳心？　一文睇長駐及每日快閃飄浮地點

政府推動的大型盛事之一、香港設計中心策展的「Chubby Hearts Hong Kong」在2月14日情人節啟動。由著名設計師Anya Hindmarch構思的直徑12米巨型紅色Chubby Hearts，率先於中環皇后像廣場花園飄浮，而直徑3米的Chubby Hearts也於另外三個地方「快閃」展示。



活動會一直舉行至2月24日正月十五「中國情人節」元宵節。期間「大心」、直徑12米的Chubby Hearts會長駐中環皇后像廣場花園，而「細心」、直徑3米的Chubby Hearts則會每日在不同地方「快閃」飄浮，供市民打卡。



「Chubby Hearts Hong Kong」在2月14日情人節啟動，「大心」、直徑12米的Chubby Hearts期間會長駐中環皇后像廣場花園。(梁鵬威攝）

香港設計中心每日早上7時，會在社交媒體及網站公布當日紅心飄浮的位置，想知每日何處覓「芳心」，也可留意本文。中心表示，戶外飄浮裝置會受風勢及天雨影響，由於安全原因，每日在正常情況下限定6至8小時展出，並在裝置四周設有清空範圍，確實的展示天數和時間可能會因應實際天氣狀況而有所不同。

每日展示地點

．12米直徑「大心」Chubby Hearts：

中環皇后像廣場花園：每日下午1時至晚上9時展示

．3米直徑巨「細心」Chubby Hearts：

2月15日：中環香港海事博物館 （上午10時至下午6時）

設15至16個「快閃」打卡位

Chubby Hearts今個西方情人節（2月14）至年十五「中國情人節」元宵節期間（2月24）首次來到亞洲。放置於中環皇后像廣場花園的徑達12米作品，為是次Chubby Hearts中體積最大的全新作品，較倫敦所展出的大4倍。

除了長駐中環的打卡位置外，期間也會將直徑3米作品，在15至16個地方「快閃」供市民打卡位。

今次香港Chubby Hearts 亦獲得香港政府文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」資助。