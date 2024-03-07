本地首間金屬骨打印公司Koln 3D進軍歐洲　冀助病人重回生活正軌

3D打印和金屬打印等技術近年越來越成熟，能應用於不同範疇，小至製造汽車零件，大至興建房屋等等。Koln 3D初期亦以工業3D打印為主，但因緣際會下，卻成為香港首家使用金屬3D列印技術製造人工植入物的公司，為病人提供個性化的產品。這間本地創科公司去年更邁向國際，於瑞士設廠，但在發展蓬勃的背後，公司創辦人及行政總裁丘榮豐（Edmond）坦言初心不變，並以首宗訂單為例，表示既然自己有能力幫助病人避免變成殘障，讓他重回生活正軌，「何樂而不為呢？」

攝影：鄭子峰



由金屬打印踏入醫療領域

Edmond於10年前成立Koln 3D，有多年製造模具經驗，他當時看中3D打印的市場潛力和前景，但3D打印塑膠的技術含量又相對較低，所以他便毅然引入日本的金屬打印技術到香港，拓展精準一站式的金屬3D打印業務。

然而，一間普通的金屬打印公司又是如何成為香港首個醫療金屬3D打印供應商呢？Edmond笑言一切都是緣份：「當初有醫院想為病人製作金屬製的足踝骨，但他們向歐美公司發出設計構想後，卻沒有收到報價。及後他們便聯絡Koln 3D，研究將金屬3D打印技術應用到醫療上，從此我們正式踏入醫療科技的領域。」

Koln 3D成立初期只從事工業模具的金屬打印，在因緣際會下，才踏入醫學科技的領域。

由製造工業模具，到製造植入人體的金屬骨，Edmond坦言自己當初接受第一宗訂單時，確實是懷著「膽粗粗」的心態，但思前想後，助人之心最終成為克服難關的基礎：「因為如果我們不嘗試幫助那位病人，要麼他便要在足踝骨上釘，以後都會行動不便，要麼每年都更換膠製的替代骨。既然我們有能力又有機會改善他的情況，何樂而不為呢？」

自動化與精準個人化生產 造福醫生與病人

Koln 3D的產品全部均參照病人的CT 掃描數據製作而成，務求做到個人化而精準，其「三列同步醫療加工機械人」更做到靈活、生物安全、環保的自動化加工，三個同步化機械臂配備可轉換工作台，達至一站式生產，縮短生產流程以配合手術時間。

Edmond透露近期更與本地大學合作，將2D 的X光片轉化成3D圖像，「這樣醫生便能以AI幫助設計相關的手術切割的模型，大大縮短製造相關模型的時間。」被問到Koln 3D的終極目標，Edmond坦言希望在整個製造過程中，引入人工智慧、大數據和機械人技術，加快整個流程。

Koln 3D的3D打印產品包括手術導板、工具和模型，同時亦有「三列同步醫療加工機械人」的自動化加工。

海外展覽成進軍歐洲契機

Koln 3D在香港和內地均設有廠房，去年同樣在「緣份」驅使下，遠赴歐洲瑞士設廠。邁向國際的這一步，Edmond表示要由一次展覽講起：「2019年我們在香港科技園公司（科技園公司）的帶領下，到瑞士參展。擔任我們翻譯員的華裔女士認為Koln 3D的產品極具潛力，為我們在瑞士進行推廣。結果瑞士其中一省政府對我們的產品和技術深感興趣，便邀請我們到當地設廠。」

科技園推動香港創科發展 Edmond：香港創科絕對是有競爭力！

能夠由香港發展到歐洲，除了員工們不懈的努力外，Edmond亦感謝科技園公司的幫助：「當初我引入日本金屬打印機時，由於每部機器重達5公噸，沒有工廈的樓面能有如此大的承重量。幸好科技園公司提供一個位於大埔創新園醫療用品製造中心（MARS）的單位給我們，才有開始發展的機會。」

科技園公司致力推動香港創科發展，令到不同類型的科技百花齊放。因此，當Edmond被問及如何看待香港創科界的未來時，他亦是樂觀道：「當我了解不同國家的科技發展後，我認為香港科技絕對是有競爭力，大家不要妄自菲薄。我們所做的一切，不論是醫療科技或其他科技，都是有影響力和價值的！」

Edmond認為香港科技於國際間是有競爭力，呼籲大家不要妄自菲薄。

（資料及相片由客戶提供）