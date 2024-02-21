消息指中央同意擴大自由行來港　有議員料納入更多二三線城市

本港旅遊業復蘇進度未如理想，今日（21日）有消息指，港府正要求增加內地居民來港旅遊，已得到中央政府積極回應，相信將有好消息公布。



立法會議員陳仲尼預料會納入將更多二三線城到俗稱自由行的「個人遊」計劃，全國人大常委李慧琼預料成事機會大，身邊亦有很多朋友都討論中；立法會議員邵家輝對消息感到非常期待，「得嘅話，愈快愈好。」



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現僅49個城市居民可自由行來港 部份省份無份

近月多名立法會議員及業界人士，均建議港府向中央政府請求放寬內地旅客來港政策。今日有消息指，港府正要求增加內地居民來港旅遊，已得到中央政府積極回應，相信將有好消息公布，預料包括將更多內地二、三線城市納入自由行範圍。

自由行計劃自2003年7月28日起，先在廣東省4個城市推行，其後經過不斷擴展，現時內地共49個城市已納入計劃，主要為省會或經濟發達的一線城市，包括北京、上海、天津、成都、重慶及長沙等。

上述戶籍居民所申請的簽證，每次最長可在香港逗留7日。至於其他城市戶籍的居民，以及黑龍江、陝西、甘肅等省份，或是新疆及西藏自治區等居民，只能夠通過報旅行團的方式抵港。

陳仲尼：預料短期內會實行 李慧琼：成事機會大

港區全國人大、民建聯立法會議員陳仲尼表示，有聽到會擴大自由行，個人估計會放寬至內地二、三線城市，預料短期內會實行。該黨另一議員、全國人大常委李慧琼稱現時部分省會未放寬，仍有討論空間，但沒有準確消息。她指當然愈快放寬愈好，可以讓更多旅客到香港，她預料成事機會大，身邊亦有很多朋友都討論中。

邵家輝冀更多城市納入自由行︰愈快愈好

全國政協委員、立法會批發及零售界議員邵家輝對消息表示歡迎，指上個月曾在政協上提案，建議深圳旅客由「一周一行」放寬至「一簽多行」，同時大灣區其他城市則試行「一周一行」。若上述措施推出後，未超出本港的承受力，大灣區城市則可進一步放寬至「一簽多行」。

問到何時放寬較為合適，邵家輝表示感到非常期待，「得嘅話，愈快愈好。」他並感謝特別政府的努力，期望可增取更多內地城市納入自由行。

全國政協委員、批發及零售界立法會議員邵家輝。（資料圖片／盧翊銘攝）

2015年起一簽多行調整至一周一行

翻查資料，深圳市於2009年4月1日試行戶籍居民「一簽多行」，惟政策推出一段時間後，由於出入境口岸的壓力漸增，「一簽多行」於2015年調整為「一周一行」，即深圳戶籍居民可每周來港一次，即一年最多52次。而在「爆煲」前，港府一直爭取內地開放更多城市自由行。