消息指政府爭取恢復深圳居民一簽多行　零售飲食業界冀成救命草

本港與內地全面通關後旅客不似預期，消息指，政府正與內地當局商討恢復開放深圳戶籍居民「一簽多行」來港措施，以爭取更多內地旅客來港消費。立法會議員批發及零售界邵家輝支持落實相關措施，翼可令內地旅客南下、港人北上深圳的「南下北上」人次可以打平，甚至南下人次可以超出北上人次。



餐飲聯業協會會長黃家和表示，相信推出「一簽多行」可以吸引更多不同類型的旅客來港，對措施表示歡迎。



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邵家輝：本港同時需提升服務質素及增新吸引點

港人北上熱潮持續，每周「南下北上」人次相差至少10萬。消息指，政府正爭取內地恢復開放深圳戶籍居民「一簽多行」來港措施。邵家輝支持落實相關措施，他指現時因市民偏好北上消費，令很多零售店舖和餐廳都「做唔住」，需要旅客來港消費，以維持生計。

邵家輝強調，香港業界的服務質素需要提升，以及挖掘新的吸引點，才可持續地吸引旅客來港。他相信舉辦不同活動、演唱會，如今日公布的美斯訪港，有助吸引各地旅客來港。

邵家輝指現時因市民偏好北上消費，令很多零售店舖和餐廳都「做唔住」。（盧翊銘攝）

黃家和：不少食肆正處於「水深火熱」

餐飲聯業協會會長黃家和表示，相信推出「一簽多行」可以吸引更多不同類型的旅客來港，對措施表示歡迎。他形容，現時業界不少食肆正處於「水深火熱」，需要旅客或本地人在港消費。不過，他強調香港飲食業界在服務、品質上需要提升，不然內地「價錢好過香港，服務好過香港」，香港需要想出新概念的餐廳，以吸引人流。

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香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，相信推出「一簽多行」可以吸引更多不同類型的旅客來港，對措施表示歡迎。（林靄怡攝）

水貨客問題嚴重 一簽多行2015年改「一周一行」

港府因應內地居民赴港旅遊人數增多，令本港面對承受能力問題，同時衍生水貨問題，2014年6月向中央政府提出，以「一周一行」替代「一簽多行」政策。中央政府在2015年4月宣佈暫停簽發「一簽多行」，改為簽發「一周一行」，持該簽注人士每周一至周日只可來港1次。