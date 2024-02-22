機場快線小童優惠出錯　港鐵：設定有誤200乘客未免費　安排退款

港鐵收錯錢！機場快線早前推出一連串優惠，其中為方便旅客聖誕至農曆新年外遊，提供3至11歲小朋友使用小童八達通免費乘搭。不過，港鐵承認，因系統設定有誤，剛過去的周日（18日）、即優惠最後一天，約200名小童乘客未能享優惠，已張貼告示通知退款。港天稱，當天已透過告示及廣播，呼籲乘客辦免費乘車或退款手續，絕大部分乘客仍能享有此優惠。



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港鐵於去年12月11日至今年2月18日期間，推出一連串優惠計劃，其中3至11歲小朋友持小童八達通可在優惠期內，免費乘搭機場快線往返市區車站（香港、九龍或青衣站）及機場站；或從機場快線市區車站免費前往博覽館站。

港鐵今日（22日）回覆查詢表示，因系統設定有誤，影響到於2月18日、即優惠的最後一天，令乘客或未能享用此優惠。機場快線當天已即時安排額外職員協助乘客 ，並透過車站告示及廣播，通知乘客需到客務中心辦理免費乘車的手續或退還多扣除的車費，而當天絕大部分乘客繼續享有此優惠。

港鐵表示，當天有約200名乘客未有享用優惠的相關乘客，現正安排退款，機場快線車站已張貼告示，提醒乘客若發現車資有誤差，可到機場快線客務中心查詢及辦理退款，乘客其後亦可使用八達通服務站及八達通App辦理退款。

機場快線成人及小童收費表。（港鐵圖片）

根據機場快線收費，小童憑八達通乘搭，單程或即日來回，都是相同收費，往返香港站55元，往返九龍站50元，往返青衣站是32.5元。