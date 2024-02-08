港鐵早晨折扣優惠2.26起「縮水」　由65折調整至75折　變相加價

各位晨早起床上班的打工仔注意，港鐵今日（8日）宣布，「早晨折扣優惠」將於2月26日起，由原來65折「縮水」至75折，受惠乘客變相要「硬食加價」。乘客使用成人八達通，早上7時15分至8時15分期間，在任何指定核心市區車站出閘，可享相關車費折扣優惠。



港鐵於2014年推出「早晨折扣優惠」，提供車費75折折扣，至2019年「加碼」至65折。乘客在早上7時15分至8時15分，於40多個指定市區車站出閘即可享折扣。

不過，港鐵最新宣布2月26日起，「早晨折扣優惠」會由原來65折會調整至推出初期的75折，即變相受惠乘客車費要「加價」。

港鐵表示，2月19日至3月28日會推出「早搭有賞」優惠，乘客只需使用已連結 MTR Mobile 賬戶的相同成人八達通，在推廣期内逢星期一至五（公眾假期除外）乘搭本地重鐵網絡，並在早上7時15分至8時15分期間出閘滿五次，即可透過 MTR Mobile 換領一張港鐵車站商店10元電子禮券。

港鐵指，優惠期間每位MTR Mobile登記用戶可最多換領5張相關電子禮券。詳情將於稍後上載至港鐵網站。