籃球教練與女生不雅照風波　救助兒童會籲勿傳播　免造成二次傷害

網上有討論區昨日（22日）流傳港島南區一間中學，有一名男籃球教練與一名女學生的性愛圖片，教育局非常關注事件，校方已即時解僱涉事教練，警方正跟進調查，將案件暫列作「未經同意下發布私密影像」。



香港救助兒童會發稿表示，事件令人深感憂慮，指違反他人意願並涉及私密影像的行為被視為「影像性暴力」，呼籲大眾不應傳播相關不雅照片，以免對受害者造成二次傷害，而傳播和分享不雅照片有可能觸犯法律。



香港救助兒童會總幹事司徒恩透過新聞稿表示，強烈譴責任何針對兒童及青少年的剝削，形容事件可能對受害青少年的身心健康產生深遠影響。

司徒恩呼籲各界為受影響的學生、其家庭和其他受此事件影響的人提供全面的心理支援服務，以幫助他們應對事件帶來的精神及情緒困擾。她又呼籲大眾不應傳播相關不雅照片，以免對受害者造成二次傷害，強調違反他人意願並涉及私密影像的行為被視為「影像性暴力」。

她續指，傳播和分享不雅照片有可能觸犯法律，在香港發布淫褻物品，無論當事人是否知道該物品是淫褻物品，都有機會構成罪行。《2021年刑事罪行（修訂）條例》亦指明，未經同意下發布或威脅發布私密影像，亦屬違法。

她指，如果任何人遇到影像性暴力，都不應受到指責，也不需要獨自承受，建議有有需要可尋求專業機構的支援。