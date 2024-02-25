港運會4.21舉行　楊潤雄：政府致力推動體育發展　運動員屢創佳績

第九屆港運會的區際體育比賽將於今年4月21日至6月9日期間舉行，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（25日）出席第九屆全港運動會十八區誓師暨啦啦隊大賽，表示政府致力推動體育發展，同時積極在社區推廣愛體育的文化，他呼籲全港市民踴躍參加及支持第九屆港運會，以實現「全港運動 全城躍動」的目標。



楊潤雄今日（25日）出席第九屆全港運動會十八區誓師暨啦啦隊大賽致辭，表示政府致力推動體育發展，並積極在社區推廣愛體育的文化。他指，香港運動員近年在國際賽事中表現卓越及屢創佳績，既提升香港在國際體壇的地位，亦成為青年的榜樣。

楊潤雄今日（25日）出席第九屆全港運動會十八區誓師暨啦啦隊大賽致辭，表示政府致力推動體育發展，並積極在社區推廣愛體育的文化。（資料圖片/夏家朗攝）

楊潤雄呼籲全港市民踴躍參加及及支持

他又指，各項大型體育盛事帶動社會的體育氣氛，增加市民對體育活動的關注和興趣。兩年一屆的港運會正好可讓各區市民親身參與運動競賽，亦可感受大型體育盛事的熾熱氣氛。他呼籲全港市民踴躍參加及支持第九屆港運會，除了代表所屬分區參加比賽外，更可到場觀賽和為運動員打氣，並積極參加各項社區參與活動，以實現「全港運動 全城躍動」的目標。

楊潤雄亦表示，非常期待十八區啦啦隊的表演，認為其定能展現一起辦好全港運動會的決心和熱誠，並預祝港運會參賽健兒在比賽中取得成功，再創佳績。另外，他又感謝籌委會主席容樹恒，以及湯偉倫和葉永成兩位顧問付出的努力，並同時感謝各贊助及支持單位一直的支持和所有工作人員。

兩年一度的港運會復辦 增4項「城市運動」

兩年一度的港運會在新冠疫情下停辦了第八屆港運會，第九屆全港運動會將於今年4月21日至6月9日期間復辦，並新增4項「城市運動」示範比賽及交流活動，包括女子五人足球、霹靂舞、運動攀登及滑板項目。

▼2023年6月23日 康文署公布2024年舉辦第九屆全港運動會▼

