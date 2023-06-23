港運會｜明年復辦增霹靂舞、滑板　吉祥物「啦啦仔」今現身

第九屆全港運動會將於2024年4月21日至6月9日復辦，吉祥物「啦啦仔」今日（23日）現身。今屆新增4項「城市運動」示範比賽及交流活動，包括女子五人足球、霹靂舞、運動攀登及滑板項目；恆常籃球項目由三人籃球比賽項目取代原先五人賽。今屆個人賽事亦新增分齡組別，大會鼓勵更多年青人積極參與體育賽事，並在社區推廣運動文化。



運動員選拔賽7月開始

兩年一度的港運會在新冠疫情下，第八屆最終停辦。康樂及文化事務署今日（23日）公布明年復辦，十八區運動員選拔賽則於今年7月開始至明年1月，由各區地區選拔委員會選出符合參賽資格的運動員，代表當區參加比賽。大會鼓勵市民積極參與體育運動，推廣社區普及運動文化，報名詳情可瀏覽第九屆港運會專題網頁。

增女子五人足球 籃球比賽由五人賽變三人賽

今屆港運會新增4項「城市運動」示範比賽及交流活動，包括女子五人足球、霹靂舞、運動攀登及滑板項目；並將較受青少年歡迎的三人籃球比賽項目替代原先的五人籃球比賽。今屆港運會「星級教室——精英運動員示範及交流活動」除了8個體育恆常項目，亦將引入霹靂舞、運動攀登及滑板項目，讓參加者進行技術交流、示範及同樂活動。

第九屆港運會籌備委員會主席容樹恒今日表示，期望透過示範比賽推廣時興運動，鼓勵更多年青人積極參與；同時他形容示範比賽如「試水溫」，若示範比賽反響熱烈，有關項目有機會獲大會採納為恆常項目。

今屆港運會在個人項目賽事包括田徑、游泳、羽毛球、乒乓球、網球，增設分齡組別，包括為15歲或以下組別 ，16歲至17歲組別，18歲或以上組別。大會呼籲更多市民報名參與港運會，感受「全港運動，全城躍動」的熱烈氣氛，進一步推廣社區普及運動文化。

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硬地滾球、殘障人士乒乓球比賽延至本屆舉行

原定於第八屆首次舉辦的硬地滾球比賽、殘障人士乒乓球比賽亦會在今屆港運會舉辦，為殘疾人士提供更多參與體育項目的機會。傷殘人士體育協會草地滾球比賽項目的體育大使郭永說：「殘疾運動員同埋健全運動員都視比賽場係我哋嘅舞台，喺舞臺上可以發揮到我哋平時訓練嘅水平出來，享受比賽過程，甚至最後可以喺比賽入邊擺到成績，係一件好開心嘅事。」

另一方面，今屆港運會共有10位體育大使，為相關比賽項目拍攝宣傳短片，鼓勵市民踴躍報名參與港運會。大會亦邀請中小學校在陸運會或其他校園活動期間舉行「港運會心連心齊跑跳」活動，以推廣校園體育文化。

容樹恒指，今屆港運會是與各區民政事務處合作，雖與歷屆與區議會協辦不同，但相信比賽不會受到影響。同時港運會亦積極與香港電台商討有關在網上與港台電視32台直播各項體育活動比賽與決賽事宜，讓更多市民可以觀看賽事。