溫哥華消防員出遊東南亞染食肉菌　在港截肢保命　友人展開眾籌

溫哥華一位消防員早前與妻子一家四口在東南亞旅遊期間，感染「食肉菌」引致壞死性筋膜炎，到港後病情惡化，在本港公立醫院切除右小腿保命，其妻於社交媒體形容「他差點沒能活著走出手術室」，現時仍留院。



由於他們不是本港居民，需付全額醫療費用，料旅遊保險可支付；惟未來復康及未能工作，需要巨額費用。兩夫婦的朋友於網上發起眾籌5萬加拿大元，折算約29萬港元，現已超額一半。



溫哥華消防局（Vancouver Fire Rescue Services）助理局長Christopher Won與妻子一家四口在東南亞旅遊期間，在新加坡時發現感染「食肉菌」，引致壞死性筋膜炎，來到香港求醫，院方為他截去右小腿保命。

夫妻友人Linda為其於眾籌網站「GoFundMe」發起籌款，以50,000加拿大元為目標（折算約29萬港元），以應付龐大的手術費用，目前已籌得合共76,760加拿大元（折算約44萬港元），超額一半，有達653人捐款。

Linda指，二人雖有購買旅遊保險，但康復之旅仍然漫長，待其返回溫哥華亦將面臨大量費用，包括購買義肢及事主無法工作期間的收入損失。

夫妻友人Linda為其於眾籌網站「GoFundMe」發起籌款，以50,000加拿大元為目標。

妻子：丈夫差點未能活著走出手術室

Christopher的妻子Marie Hui於社交媒體稱表示，其丈夫接受一系列令人痛苦的手術，又稱丈夫情況一度嚴重，「差點沒辦法活着走出手術室」。目前Christopher Won仍在香港一間醫院留醫，醫生暫時亦未能透露丈夫何時能夠出院，Marie Hui感謝溫哥華市長沈觀健（Ken Sim）送上的鮮花、心意卡及祝福，沈也捐助2,000加元（拆算約1.15萬港元）。