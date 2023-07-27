鋼圈內衣割傷染食肉菌昏迷8天　女子切乳房保命！穿戴胸圍4大貼士

為了維持胸型，很多女生都會選擇承托力較好的鋼圈內衣，但一不小心或會釀成恐怖意外！一名53歲蘇格蘭女子Sylvia Halcrow，去年5月被胸圍鋼圈劃傷右邊乳房位置。她起初因傷口細小未有在意，但其後傷口竟腫脹化膿；就算服用醫生處方抗生素也沒有改善，疼痛反而愈加嚴重。

53歲蘇格蘭女子Sylvia Halcrow被胸圍鋼圈劃傷右邊乳房，不幸感染食肉菌。（圖片：Shutterstock）

Sylvia察覺情況有異，便主動前往急症室求診。當時護士見她臉色蒼白，急忙為她注射止痛藥及進行一連串檢查。醫療團隊在數日後才診斷出她因細菌感染而患上「壞死性筋膜炎」，影響皮下組織及周圍肌肉之餘，部分器官甚至開始衰竭。

二度手術切除受感染組織

醫生利用藥物引導令Sylvia進入長達8日的昏迷狀態，期間二度為她進行外科手術，清走感染「食肉菌」的壞死組織，其中包括部分右邊乳房；更在身上留下足足有15吋的疤痕，由腋下一路延伸到肋骨。

手術後留下一道由腋下延伸到肋骨的15吋疤痕。（圖片：SWNS）

轉用無鋼圈胸圍以防萬一

最重要是我仍活著，在這裡講述我的遭遇。

回想起這段經歷，Sylvia坦言猶有餘悸；雖然要切除部分乳房保命，不過所幸手術後身體狀況穩定，她對此非常感激。由於無法肯定感染惡菌的源頭，但她推算很大機會因內衣鋼圈劃傷而引起，所以認為「再不值得冒這個險」，決定從此轉用無鋼圈款式內衣以防萬一。她住院3星期、回家休養4個月後便重返工作崗位。

正確穿戴胸圍4大貼士

1. 認清胸部尺寸

選購胸圍時必先認清自己尺寸，最基本的計算方法是沿著胸部最低位置繞一圈，就能得出下圍尺碼（即胸圍所顯示數字，例如：70cm、85cm），而沿著乳頭位置繞一圈則會得出上圍數字，再將上圍減去下圍來決定胸圍大小（即A、B、C或以上等）。

選購胸圍時必先認清自己尺寸，可找內衣店員幫忙量度。（圖片：Shutterstock）

2. 留意胸圍剪裁

胸圍分為全罩杯、3/4罩杯、1/2罩杯等款式，女士不應以美麗性感的設計為先，而忽略胸圍的剪裁是否適合自己胸型。買大一碼未必能為胸部帶來足夠支撐，久而久之會形成乳房下垂；買細一個碼或令乳房脂肪受擠壓而引致變形。

全罩杯：可將胸部完全包覆，給予足夠承托，防止下垂；適合胸部比較豐滿人士（罩杯在E、F、G級或以上）。



3∕4罩杯：一般或胸部較小巧者可選擇下厚上薄，可集中托高胸部，視覺上有豐滿效果。



1∕2罩杯：由於包覆性、支撐度不夠，不建議長期固定穿著。如果上胸不夠豐滿，就會顯得有點空虛。



3. 定期換新

就算質量再好的胸圍，穿戴、洗滌太過頻密不但會變鬆變舊，更會影響承托力，所以最好每半年定期換新。另外，用手洗胸圍可減少變形機會。

穿戴、洗滌太過頻密會令胸圍變鬆變舊，建議每半年定期換新。（圖片：Shutterstock）

4. 學習正確穿戴方法

適當穿戴胸圍的方法不單可改善體形，還能達到美胸效果。首先，身體要微微向前傾；雙手套入肩帶扣上最外格的背扣，隨著胸圍彈性變差才往裡面一格扣。然後將胸部及腋下兩旁脂肪輕撥到胸圍內，使胸部集中堅挺。再調整肩帶，肩帶應預留一隻手指頭位置。