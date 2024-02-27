房屋事務主任涉巡查欺騙　上司發現受訪者已死　被告：唔係好記得

房屋事務主任涉嫌在東涌滿東邨作家訪巡查時欺騙，被控19項罪名，她否認指控，案件在西九龍法院開審。庭上透露，上司發現被告所作的記錄有問題，包括她聲稱曾作查訪的住戶，原來已逝世，上司曾問：「點解有人死咗又可做做家訪嘅？」被告說：「唔係好記得。」但稱有跟房署程序做訪查。



女被告李碧琪（51歲），19項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，指她約於2020年11月至2021年12月期間，意圖欺騙其主事人，在使用一份房屋署「外展房屋管理系統」的紀錄及在要項上，載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，即被告已到東涌滿東邨滿康樓19個單位進行兩年一度的家訪，明知意圖用以誤導房屋署。

女被告李碧琪否認欺騙，在西九龍法院受審。（資料圖片）

庭上透露，被告於1996年入職為房屋事務主任，案發時隸屬離島區屋邨租約事務小組。

房屋事務副經理吳鈺明稱，案發時她是被告的直屬上司，小組內的成員各有分工，例如被告負責滿康樓家訪。下屬每次完成家訪，需在當日內將結果上傳給她，她每隔3個月會「突擊」覆檢下屬已完成的訪談對象，檢查結果是否一致。

吳續稱，2021年12月，房署接到通知，一名居於滿東邨滿康樓的租戶同年9月14日過世，但有房屋事務主任曾在9月29日為過該住戶做家訪。吳的上司覺奇怪，叫吳問負責作該次家訪的被告，吳便問被告：「點解有人死咗，又可以做家訪嘅？」被告回答：「唔係好記得。」她又稱有根據房署一般程序家訪。

審訊今續。

案件編號：WKCC 3508/23