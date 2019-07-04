等候6年獲發公屋丈夫卻逝　六旬婦隱瞞房署以取單位　認罪判緩刑

六旬婦與丈夫輪候公屋，等候6年終獲發單位，惟丈夫卻取單位鎖匙前一個月逝世，婦人情危下冒丈夫簽名，聲稱家庭成員不變，惟不久後遭房署揭發。婦人今（4日）在觀塘法院承認欺詐罪。裁判官指案情嚴重，又指香港公屋供應緊拙，考慮到被告的情況，判她入獄4星期，但准緩刑18月。

被告李偉艷在觀塘法院承認欺詐罪。（資料圖片）

被告李偉艷，62歲，承認去年1至5月期間，向房屋署隱瞞其丈夫已死，令署方向她分配觀塘雲漢邨漢柏樓的單位。

2012年已開始申請公屋

控方案情指，被告與丈夫在2012年1月起申請公屋，至2018年才獲分發單位，但其丈夫在領取單位鎖匙前剛去世，被告之後冒其丈夫在兩份確認文件上冒其丈夫簽名。惟房署在同年8月調查時，發現被告丈夫早於同年4月已死，與被告5月所簽的文件資料不符。被告今年5月被捕，警誡下承認曾冒其亡夫在文件上簽名。

事發後已即交還單位

辯方律師求情時稱，被告因彷徨及愚蠢而犯案，事發後已交還單位，公共資源並無損失。被告的兒子在內地工作及生活，被告現暫住朋友家，以領取綜援維生。

裁判官判刑時稱，香港的房屋資源珍貴，被告的行為亦一定程度影響公屋的輪候制度，她亦必定明白其行為會對他人造成影響，案情嚴重，考慮被告認罪及其家庭狀況，相信她重犯機會低，故判她入獄4星期，但准緩刑一年半。

案件編號：KTCC1049/2019