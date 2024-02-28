車輛車位比例僅1.13　兩架電單車爭一泊位　警發300萬張違泊傳票

本港泊車位嚴重不足，運輸及物流局書面回覆立法會議員提問，指去年共有63.2萬輛持牌私家車（包括客貨車），整體泊車位則有71.3萬個，比例為1.13，較政府早前認為理想要有的1.4至1.5少。電單車泊位比例更嚴峻，只有0.54，即一架電單車都無一個泊位。



該局稱政府一直推行短中長期措施增泊位，例如利用高架天橋橋底設泊車位及在非辦公時間開放更多政府大樓泊車位，警方會加強效率打擊違泊及阻塞車輛。



去年共有63.2萬輛持牌私家車（包括客貨車），整體泊車位則有71.3萬個，比例為1.13。（資料圖片）

去年泊車位比例1:13 較前年改善 仍低於理想水平

運輸及物流局局長林世雄今日（28日）書面回應立法會議員提問，指2023年共有63.2萬輛持牌私家車，包括客貨車，整體泊車位則有71.3萬個，比例為1.13，即每架私家車約有1.13個車位，雖然較2022年增加0.04個，但仍低於之前政府所指，認為每輛車要有1.4或1.5個泊位的理想水平。

電單車泊位更見緊絀，據運輸局數字顯示，去年共有逾7.3萬個持有效牌照電單車，惟泊位只有不足4萬個，比例達到0.54，即接近兩架電單車爭一個泊位。去年18區中，除離島區外，所有路旁電單車泊位使用率均達到100%。

該局表示，政府鼓勵市民盡量使用公共交通服務，以免過多私家車或電單車加劇路面交通的負荷，政府也積極推展一系列短期及中長期措施適量增加泊車位供應，包括善用高架天橋的橋底位置劃設泊車位、在非辦公時間開放更多政府大樓的泊車位予公眾使用等。

西九龍區違泊傳票最多達96萬張

該局引述警方數字，五個警區去年共就違例泊車發出301.3萬張定額罰款通知書，其中以西九龍警區最多，有96萬張。該局稱警務處一直與相關部門緊密合作，採用新的交通執法科技，加強前線人員打擊違例泊車及與阻塞有關的行車違例事項的效率，例如為提高執法效能及加強阻嚇力。