北都公路勘查研究每公里須半億　議員批貴又慢　倡引入內地承建商

連接天水圍至新界北坪輋的北都公路全長23公里，港府擬向立法會申請11.3億元撥款進行勘查研究工作。多名立法會議員今日（16日）在相關事務委員會批勘查研究又貴又慢，要求加快速度及壓縮成本，有議員提出可引入內地承建商包辦。路政署強調，工程龐大複雜，曾廣發便條詢問，但各部門及組織均指無資源可協助，故須招標聘請顧問進行研究。



立法會交通事務委員會今日討論北都公路勘查研究工作，多名議員批評耗資11.3億元、須時38個月是「又貴又慢」，令香港競爭力下降，亦不約而同指內地基建發展迅速，值得香港學習。

盧偉國：龜速點競爭發展？

自由黨易志明直言昔日香港速度快優勢不再，「香港速度郁下手都十年八載」；經民聯盧偉國亦批38個月只是前期勘查，「大灣區城市幾年間乜路都做到出嚟啦，要拆牆鬆綁壓縮時間，開幾多次會都咁講，龜速點競爭發展？無言以對啊！」

多名議員更大讚內地近年基建發展好，工聯會陸頌雄指近日常港車北上駕車往內地，發現路面鋪設勝香港，「平啲、靜啲，行車慳電又慳油啲」，要求路政署勘查時應研究鋪設公路的物料；商界議員嚴剛甚至提出應允許內地知名承建商參與投標。

路政署工程管理組長/運輸規劃杜錦標表示，北都公路長度是吐露港的兩倍，橫跨整個新界北，包括大量未發展區、濕地及山谷河流等，至少有8個大型交匯處，更須協調現有及擬建基建，故須時更長。

（北部都會區發展策略報告書）

路政署主要工程管理處處長伍偉康則表示，之前曾廣發便條詢問，但各部門及組織均回覆指無額外資源可協助，因此須招標聘請顧問研究。他稱相信內地行車路較好行的原因與物料新舊有關，署方會研究新物料，又稱若內地承建商有意參與投標，須與香港表列承建商聯營參加。

另外，運輸署總工程師/運輸策劃李浩天表示，北都公路會加入智慧公路元素，且與9號幹線屬平衡線路，可舒緩元朗公路擠塞，也可提供新路線來往天水圍天慈路至元朗公路。他說，走線會預留彈性，包括考慮是否連接至洪水橋、甚至港深西部公路。