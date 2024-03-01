應科院成立「金融科技與永續發展聯盟」助港成綠色金融科技樞紐

任何一項科技若不落地應用，一切只會停留於概念。於2000年成立的香港應用科技研究院（應科院），以透過應用科技研究提升香港的競爭力為使命。近日（2月22日）應科院宣布成立「金融科技與永續發展聯盟」（聯盟），促進不同持份者結盟合作，助香港發展成綠色金融科技樞紐。

典禮當天，應科院邀得行政會議成員兼立法會議員林健鋒親臨主禮，並與400多名來自學術界、金融科技以及永續發展領域的專家和業界領袖一同見證聯盟誕生。同場更舉行多場專題演講，邀請了香港金融管理局、投資推廣署以及多家金融機構的高層代表發表演說，探討銀行及保險業數碼轉型、數字資產、可持續金融及相關政策制定等議題，迎接金融數碼創新的新時代。



逾400位來自學術界、金融科技以及永續發展領域的專家和業界領袖一同見證聯盟誕生，座無虛席。

推動技術成果落地應用 實現綠色金融經濟體

香港特區政府一直積極推動金融科技，例如鼓勵更多金融科技服務及產品進行概念驗證測試、推出創新的金融科技基建設施等。應科院積極配合特區政府政策，由其研發的多項金融科技亦已落地應用，包括與國際清算銀行和金管局合作，建立中央銀行數字貨幣（CBDC）概念驗證系統，測試數碼港元在零售層面使用等。

應科院董事局主席李惠光工程師表示：「我們成立了香港第一個金融科技和ESG永續發展的聯盟，這個聯盟的目標是希望可以構建一個綠色科技的生態圈，聯繫金融科技和綠色環保領域相關的 『政產學研』不同持份者，去促進更多技術方面的交流，因為應科院最主要的重點就是將我們高端的技術產業化去落地應用，希望綠色科技可以聯繫所有持份者，促進科技及技術的協作，推動成果商業化、產品化。」

應科院董事局主席李惠光工程師指出：「聯盟將為業界提供廣闊的交流平台，探索如何借助人工智能和區塊鏈等新興科技的力量革新金融服務，提高營運效率、便商利民，並加速相關技術研發及全面應用，進一步鞏固香港金融樞紐的領先地位。」

金融業一直是香港最重要的經濟支柱之一，佔本地生產總值超過20％。而香港今天有多於一千家金融科技公司為區域銀行、保險公司、電子支付、數碼資產等，提供很多不同的服務。港府政策亦有很多進取的舉措，《2023年施政報告》提出推動香港綠色和可持續金融發展，例如去年2月，金管局發售首批代幣化綠色債券，是為全球首批政府發行代幣化綠色債券。今年2月初亦已發行第二次代幣化綠色債券，整個流程利用區塊鏈進行，可加快發債過程，及提升透明度。同時幫助推動綠色融資事務，亦有助金融業的綠色營運，實現無紙化和自動結算。

行政會議成員暨立法會議員林健鋒於會上表示：「除了開發科技方案、為未被商業化的綠色金融科技提供前期資助外，特區政府亦致力拓闊綠色金融科技生態圈，打造香港為綠色金融科技樞紐。應科院成立『金融科技與永續發展聯盟』，讓香港實現此目標踏出重要一步。」

林健鋒議員說︰「香港匯聚金融專才，在銀行、投資及保險等領域上提供多元化的金融產品和服務，助力香港發展成為亞洲綠色金融樞紐。」

聯盟促政產學研協作 助港成國際創科中心

在成立「金融科技與永續發展聯盟」之前，應科院亦已主導成立了「微電子技術聯盟」（2022年11月）和「智慧出行車聯網技術聯盟」（2023年4月）。應科院行政總裁葉成輝博士表示：「承接過往的成功經驗，我們將與各持份者共同發展完善的生態圈，開創金融服務創新永續的新時代。應科院將致力促進知識轉移與創新科技發展，藉各類交流和商貿配對活動，促進聯盟會員與全球金融科技與永續發展企業的合作。」

過去，應科院就攜手傳統銀行、虛擬銀行以及中小企，利用「聯盟式學習」技術，在各自的設備內訓練人工智能模型，再以加密參數形式輸出，助銀行探索新的替代信貸模式，更全面地為中小微企進行信貸評估，協助企業加快融資速度。同時，應科院致力推動「政產學研」合作，與香港六家大學（港大、中大、科大、城大、理大、浸大）簽署合作備忘錄促進創科產業上中下游合作，並透過「金融科技未來領袖學院」實習計劃，壯大香港金融科技人才庫。

藉科技發展綠色金融 助港加快實現碳中和

實現碳中和，是全人類的共同目標。評級機構對企業的環境、社會及管治（ESG）信息披露的要求也在迅速提高。金融綠色轉型，除推動低碳轉型、建設綠色製造之外，加強綠色技術研發以及推廣應用，更能加快香港綠色轉型發展，然而這些轉型需要極大量的資源。

應科院研發的「人工智能 ESG 報告分析引擎」以人工智能、深度學習等技術，助金融機構提升ESG報告數據處理的效率。系統在不到兩小時内，將香港交易所2,000多家上市公司的ESG報告進行數據處理，自動抽取關鍵信息和分析，通過人工智能提高運營效率，減少人工檢查流程和合規成本。滿足監管合規審查和信息披露等要求。

應科院行政總裁葉成輝博士冀聯盟有助帶動產業發展。

應科院行政總裁葉成輝博士表示：「早在十年前開始，應科院已經有金融科技研發。我希望應科院的科技能落地應用，然後業界可以將其發揚光大。」

現時聯盟已經有30多家金融機構及企業支持及參與。「這些（研發、技術及應用）都不是單靠我們應科院可以做得完的，所以我們希望透過這個聯盟，帶動到整個產業發展。」葉博士說。為鼓勵新興金融科技的整合，推動傳統金融及保險業務數碼轉型，並提高營運效率。聯盟將會定期舉辦講座、研討會、技術演示和海外考察團等活動，讓加入聯盟的「政產學研」參與。透過促進各持份者緊密聯繫和合作，加快香港綠色金融發展，並發掘內地及海外新機遇。

聯盟獲多家機構和業界組織支持。

（資料由客戶提供）