LIV Golf香港站等3活動獲頒M品牌　委員會：展示辦世界級賽事實力

大型體育活動事務委員會向三項於本年3月舉行的大型國際體育活動頒授「M」品牌認可，分別為「LIV Golf香港站2024」（3月8日至10日）、「2024 UCI國家盃場地單車賽（中國香港）」（3月15日至17日）和「2024三項鐵人世界盃—香港」（3月23日至24日）。



香港哥爾夫球會回應指，歡迎大型體育活動事務委員會向「LIV Golf香港站2024」頒授「M」品牌認可，球會將會致力與主辦單位協力辦好賽事，藉粉嶺球場舉辦國際大賽的經驗和悠久歷史，吸引更多大型國際盛事落戶香港，將香港作為國際盛事之都的美名傳遍世界各地。



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吳守基：助提升國際體育盛事地位

大型體育活動事務委員會主席吳守基今日（1日）表示，三項活動與其他「M」品牌活動一樣，不但展示香港舉辦世界級體育賽事的實力，推動體育發展，而且為香港增添姿采和活力，吸引更多海外旅客訪港，提升香港作為國際體育盛事之都的地位。

「M」品牌計劃旨在鼓勵及協助本地體育總會、私人及非政府機構舉辦更多大型國際體育活動，並加以扶植，使有關活動得以持續舉行。各類符合審批準則的體育活動會獲委員會授予「M」品牌認可，部分活動更會獲得撥款資助。

吳守基又指，活動獲頒授『M』品牌認可，即意味着它們符合委員會對於大型國際體育活動的要求。這些比賽對體育界以至於香港來說均是重要的盛事，他期望這些活動能夠順利舉行，為所有參與其中的人帶來難忘的體驗，讓其感受香港盛事之都的魅力。

香港哥爾夫球會：將致力辦好賽事

香港哥爾夫球會表示，歡迎委員會向「LIV Golf香港站2024」頒授「M」品牌認可。球會指，將會致力與主辦單位協力辦好賽事，以確保圓滿成功，並會繼續支持特區政府，藉粉嶺球場舉辦國際大賽的經驗和悠久歷史，吸引更多大型國際盛事落戶香港，將香港作為國際盛事之都的美名傳遍世界各地。

球會提到，「LIV Golf香港站2024」是世界頂級的高爾夫球盛事，香港作為LIV Golf 2024亞洲第一站，即將於3月8日至10日於粉嶺球場舉行。活動結合體育和嘉年華元素，將有超過50位世界頂尖球手訪港參賽，並有來自20多個國家的球迷遠道來港觀賽，當中包括多國政商名人，一同享受這項高球界盛事。球會表示，賽事現已進入最後的籌備階段，將為球迷、全球觀眾和廣大市民帶來耳目一新的體驗。