FIA賽車｜獲政府M品牌擲1500萬仍甩轆　當局將檢視提高資助額成效

上周舉行的FIA世界場地越野車錦標賽，獲今年4月放寬申請條件和提高資助額的政府「M」品牌計劃「揼水」1500萬元，不過首日賽事延誤、賽道縮水備受批評。經民聯議員吳永嘉關注「M」品牌計劃放寬後，資助額平均提高了多少，日後會否再提高資助額，當局回應說平均每項活動的資助額由164萬元大增至大約766萬元，會繼續檢視「M」品牌計劃放寬後的成效。



FIA越野車賽受政府「M」品牌資助 惟賽道縮水捱批

「M」品牌計劃是大型體育活動事務委員會設立，為大型體育活動審批並提供資助，今年四月放寬申請資格至其他非政府機構舉辦的活動，增加每項活動的資助上限至1500萬元，取消同一申請人每年可舉辦「M」品牌活動的限額。上周舉行的FIA世界場地越野車錦標賽，就獲政府「M」品牌計劃資助1500萬元，不過首日賽事延誤、賽道縮水引起批評。

楊潤雄：反應良好 料今個財年有17項「M」品牌活動

經民聯立法會議員吳永嘉，在立法會提出書面質詢，關注「M」品牌活動的申請數目、每項活動的平均資助金額有否相應提高，以及會否計劃再提高資助金額。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄書面回覆說，放寬措施推出以來，整體反應良好，今年4月至10月，收到超過20項賽事的申請，預計今個財政年度約有17項獲頒「M」品牌的大型國際體育賽事在香港舉行，是歷來最多的，較過去每年最多14項多出3項，包括首次移師香港的沙特阿美石油團體系列賽香港站和香港男子網球公開賽等。

活動平均資助額766萬元 較之前164萬元大增

楊潤雄說現時有9項活動已順利舉行，另外有5項活動獲批配對撥款資助上限1,500萬元，「M」品牌計劃放寬後，平均每項活動的資助額大約766萬元，較之前164萬元大幅提升，局方會密切留意優化措施的成效，並繼續檢視「M」品牌計劃，以配合不同規模活動的需要，以鼓勵在香港舉辦更多大型國際體育賽事。