過渡性房屋調查　訪問「樂屋」126戶　七成半住戶稱居住空間足夠

樂善堂聯同香港大學護理學院今日（11日）發佈一份政府資助的社會房屋「樂屋」（過渡性房屋）成效研究結果，成功訪問了象山邨樂屋134戶家庭，並追蹤其中126戶，從申請樂屋到入住半年後的改變。研究發現，七成半受訪者認為居住空間足夠，逾八成小朋友認為自己生活得開心愉快。



該項研究是自2022年9月至2023年3月進行。研究香港大學護理學院基層醫療健康教研中心副總監王文炳指，今次研究將居住環境、社區環境、家庭關係、個人健康、兒童發展及健康行為納入測量。

在居住環境上，有近八成（77.6%）受訪者認為居住環境從擠擁跌至約兩成半（24.6%）；相反，認為居住空間足夠則由兩成左右（21.6%），大幅升至超過七成半（75.4%）。至於社區環境，認為能夠比入住前建立更好社區支援，則由六成六（66.5%），升至超過九成七（97.6%）。

而焦慮、抑鬱等症狀，則在入住後分別下跌至兩成（20.2%）、一成二（12.7%），比2022年香港平均數字為低（24.3%、20.2%）。至於家庭暴力指數（滿分為6分）則由3.7下跌至2.72，家庭關懷指數（10分滿分）則從4.48升至5.87。

學者：樂屋改善住客心理健康

王文炳表示，受訪的樂屋居民大部分居住面績只有百多呎，研究則證明樂屋為租戶帶來幸福、伴侶關係，改善了住客的心理健康。

另一研究項目，則包括樂善堂小學、宋皇臺道組合屋、荔枝角道和旺角自由道，有共109戶受訪，並評估106名兒童；了解他們入住後的幸福感，以及生活質素的改變。

樂善堂指，當中近七成（69.4%）住戶表示家庭入息有改善、逾八成（84.3%）孩子則認為自己生活得開心愉快；另各有近六成左右的家庭表示親子關係改善（59.6%）和孩子成績有進步（62.6%）。

賽馬會基金為過渡房屋租戶辦興趣班 戴尚誠：支援有需要家庭

房屋局近年積極推動過渡房屋發展，房屋局局長何永賢昨日（11日）亦在Facebook發文指，已獲賽馬會慈善基金安排，為過渡房屋租戶提供短期興趣班。房屋局副局長戴尚誠回應提問時就指，計劃將由馬會現有項目提供，用意是集中資源幫助居於過渡房屋的小朋友，其他小朋友仍可正常參與，希望對有需要的家庭提供健康身心支援。

房屋局回應研究結果時則表示，過渡性房屋一直受各界歡迎，令不少輪候傳統公屋和居住環境不適切的家庭和人士受惠，現時政府已覓得土地，提供超過21,000個過渡性房屋單位。而截至今年2月中，已有約12,200個投入服務，今年亦預計約有7,700個單位落成啓用，餘下約1,200個單位，則會在2025年第一季落成。

房屋局續指，過渡性房屋和「簡約公屋」均是大規模的社會工程，具重要社會功能及價值，可為社會上有迫切住屋需要人士提供短期適切居所。