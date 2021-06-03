樂善堂宋皇臺「樂屋」6月起正式入伙　合共提供約110伙

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-03 16:31

位處宋皇臺道及土瓜灣道交界的樂善堂「樂屋」，是首個租用政府土地、以組裝合成建築法興建的過渡性房屋項目。樂善堂表示，項目共提供110個1至3人家庭單位，首批合資格家庭已於6月入伙。

樂善堂說，「樂屋」於4月14日正式獲屋宇署批出「入伙紙」，樓宇樓高3層，共提供110個1至3人家庭單位，包括地下兩個無障礙單位，每單位附設獨立廚房、洗手間及浴室，首批合資格家庭已於6月入伙。

250 天完成建設

樂善堂表示，「樂屋」是他們首個組合社會房屋計劃，建築工程於去年6月開始，至今年 2月下旬完成所有組合模件安裝，接著進行樓宇設備接駁、安裝、測試及申請入伙紙等工序。

樂善堂表示，項目最大挑戰是位於中間的大樹，現時已保留原有大樹並建立了綠化花圃區。（樂善堂提供）

保留大樹 綠化空間成共享空間

樂善堂又指，項目最大挑戰是位於中間的大樹，經建築顧問設計及規劃後，除了保留原有大樹外，在樹下及樓宇四周亦建立了綠化花圃區，綠化空間佔整體建築面積達 20%。綠化空間將成為家庭共享休憩地方，機構亦可作舉辦環保及社區共融等活動。

彩興路將重新使用將來拆卸的組合屋

另外，樂善堂已申請將彩虹彩興路土地，把將來拆卸後的組合屋搬到該土地重新組裝及使用；在本年度第三季，樂善堂亦將推行全港首個酒店作過渡性房屋項目；而改建前荃灣信義學校作過渡性房屋項目工程，亦將於本年第三季展開；另外，樂善堂與會德豐的大埔過渡性房屋項目，亦將開始進行顧問招標工作。