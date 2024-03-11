長洲東灣、相思灣兩江豚擱淺　今年累計15宗　團體籲出海玩勿污染

香港海洋公園保育基金今日（11日）接獲報告指，長洲東灣海灘及相思灣有江豚擱淺，個案為本年度第14及第15宗，保育基金將該江豚帶回海洋公園作詳細解剖。香港海洋公園保育基金呼籲公眾，出海和到沙灘遊玩的時候，記得要帶走自己垃圾。



香港海洋公園保育基金一日內接報通知跟進兩宗鯨豚擱淺個案，為本年度第14及第15宗，，亦為同月內第三及第四宗，屍體分別屬嚴重腐爛及中度腐爛。保育基金今日已將兩條江豚帶回海洋公園作詳細解剖及分析。

第十四宗鯨豚擱淺個案 （由香港海洋公園保育基金提供）

第14宗個案發現地點為長洲東灣，發現的豚屍屬江豚的第4級嚴重腐爛屍體，為成年江豚，長約167厘米，性別未知。

第十五宗鯨豚擱淺個案（由香港海洋公園保育基金提供）

第15宗個案發現地點為相思灣，發現的豚屍屬江豚的第3級中度腐爛屍體，為年幼雌性，長約118厘米。

另外，香港海洋公園保育基金於本月9日曾接獲報告，指長洲東灣海灘有江豚擱淺，屬新鮮屍體，個案為本年度第13宗。

香港海洋公園保育基金呼籲公眾，若發現懷疑鯨豚、鯊魚及鯆魚擱淺個案，請致電 1823 熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片，讓行動組能盡快到場跟進，亦呼籲公眾出海和到沙灘遊玩的時候，記得要帶走自己垃圾。進行水上活動時，亦應盡量避免在船上使用洗頭水和淋浴露，以免未受處理的化學物直接污染海洋環境。