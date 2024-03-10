長洲東灣初生雌性江豚擱淺 本年累計13宗
撰文：吳美松
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香港海洋公園保育基金昨日（9日）接獲報告，指長洲東灣海灘有江豚擱淺，屬新鮮屍體。保育基金同日將該江豚帶回海洋公園作詳細解剖及分析，個案為本年度第13宗。
海洋公園保育基金今日（10日）表示，發現的豚屍屬江豚的新鮮屍體，為初生雌性，長約65厘米，昨日已將江豚帶回海洋公園作詳細解剖及分析。
保育基金呼籲，公眾若發現懷疑鯨豚、鯊魚及鯆魚擱淺個案，可致電1823熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片，讓行動組能盡快到場跟進。保育基金亦呼籲公眾出海遊玩的時候，記得要帶走自己的垃圾。
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