一年前的今天（11月26日），大埔宏福苑那場火災吞噬了一百多個家庭的至親，摧毀了兩千戶居民的家園，更在七百萬香港市民的心頭留下一道深不見底的烙印。365個日夜過去，秋去冬來的寒風依舊，災後的瓦礫已被清理乾淨，燒焦的外牆已經冷卻沉寂，弔唁的花海也早就化作新泥，但在很多市民的內心深處，那股刺鼻的濃煙還未真正散去。



瓦礫雖清濃煙未散

允許脆弱才是慈悲

過去一年，雖然不少人提出「放下向前看」、「明天會更好」的鼓勵和勸慰，但創傷並不會自動結痂。痛，不是無病呻吟的矯情，而是融進骨血的沉重。是倖存居民在聞到一絲焦味時，心臟驟停般的驚悸；是逝者家屬在節慶擺放碗筷時，突然意識到人天永隔的恍惚；也是每一位香港市民，在抬頭望見樓宇維修工程時，心底不由自主湧起的寒意。

我們習慣了在逆境中咬緊牙關，習慣了在別人面前保持體面，彷彿流露脆弱就是一種失態。但是生而為人，面對如此慘烈無常，感到憤怒、痛苦和委屈，都是再自然不過的事。在這個特殊的日子，我們難以強顏歡笑，也不必裝作若無其事，可以允許回憶湧上心頭，允許情緒有個適恰出口。這是我們對自己最本能的慈悲，也是彼此之間最應該給予的溫柔。

往者不可諫，來者猶可追。火災發生之後，中央大力支持之下，行政長官李家超迅速統籌跨部門力量，消防、警務、醫護人員不眠不休地與死神搏鬥，不少前線英雄為此付出相當沉重的身心代價；迅速啟動「一戶一社工」機制，調動全港社福資源為受災家庭提供貼身的情緒疏導和生活支援；果斷設立援助基金，統籌社會各界慷慨捐輸，及時解決災民燃眉之急，妥善安排後續臨時住宿；極速推出「情理法」兼備的長遠安置方案，在短短十個月內已有96.4%業主簽署《買賣協議》、逾84%業主完成業權轉讓手續。隨着宏福苑火災獨立委員會報告的出爐，行政長官更率領七名相關司局長向全港市民鞠躬致歉，並根據報告進行刑事追責、啟動牽涉幾十名公務員的行政究責、同意何永賢請辭房屋局局長的政治問責，又推出多項系統性改革措施，承諾不容同類事件再次發生。相關行動已在落實當中。

寬容絕不等於信服

克制更不代表過關

特區政府的這份努力，確實為傷痛的療癒，提供了強大的能量。反過來看，經歷撕裂之痛的香港市民，也早已厭倦悲情的政治操弄，對當局展現出極大的克制和寬容。當然，「克制」不代表「過關」，「寬容」不等於「信服」。再高效的事後救災，始終無法抵銷事前監管的嚴重失職，更加無法代替公義的彰顯和制度的重建。我們確實看見了政府部門推動改革的決心和努力，但卻難以即時感到釋懷。承擔治理責任的政府都需要悲劇和騷亂才能「痛定思痛」進行系統性改革，小市民需要時間去檢視和相信，不更是合情合理嗎？

當然，責任也不只是政府的。作為一個社會整體，我們同樣需要反思——為什麼這個號稱擁有全球最頂尖專業標準、最嚴密法例規管、最安全城市美譽的香港，一項每天都在全港18區進行的樓宇大維修工程，竟然演變成奪走逾百人寶貴生命的煉獄？那些極度易燃的棚網和違規堆放的物料，為什麼能輕鬆混進工地？承建商有法不依、罔顧人命、偷工減料的膽量，到底從何而來？專業人士放棄操守、集體失語、同流合污的行徑，又是誰在背後縱容包庇？業主立案法團等組織不是代表民主、進步的榜樣嗎？區議會不是基層治理的模範嗎？為什麼竟然都成為擺設？在舊樓維修這塊龐大的利益蛋糕背後，盤踞着多少不為人知的圍標集團、利益輸送，甚至黑色產業鏈？而手握公權力的相關政府部門，在工程審批、日常巡查和執法檢控的過程當中，究竟是有權不用、有責不擔，還是被繁文縟節綑綁了手腳、被官僚主義麻痹了神經，才會導致本應可以守護市民生命安全的法定程序，淪為自欺欺人的一紙空文？

刮骨療傷破除藩籬

改革膽子更大一點

兩天前（11月24日）中央港澳辦刊登署名「港澳平」的文章，就以「痛定思痛」發出警示。這四個字，字字泣血。「痛」，是對百多個破碎家庭的深切悲憫，是與七百萬市民同呼吸、共命運的感同身受，是把香港之殤當作骨肉之痛的誠摯情懷；而「思痛」，則是要求管治團隊必須更加勇敢直面治理過失、更加大膽邁出改革步伐，切切實實為香港「刮骨療傷」。

既然要「痛定思痛」，就應該是「針對火災暴露出的樓宇維修制度漏洞及政府部門監管權責不清等長期積弊，決意『刮骨療傷』，以系統性改革破除頑疾」。既然要「刮骨療傷」，就必須刮向全港樓宇維修和建築監管領域長年累積的腐敗。

香港樓宇老化問題嚴峻，全港數以萬計的舊樓正陸續步入大維修周期，這本應是改善市民居住環境、消除安全隱患的民生工程，卻在過去十數年間異化為無數業主立案法團與小業主的噩夢。圍標集團橫行無忌、天價工程頻現、工程質量低劣、安全隱患處處，早已是公開的秘密。特區政府絕對不能任由「市場自由運作」或「制度行之有效」等意識形態教條主導香港的治理文化，必須拿出雷霆手段刮向特區政府內部長期存在的庸政懶政怠政的歪風，更不能包庇「少做少錯，不做不錯」、「各家自掃門前雪」的衙門習氣——從《建築物條例》等的徹底修訂，到獨立工程監理的制度重塑，再到對違法承建商乃至失職專業人士的終身除牌及刑事重罰，進行全鏈條、無死角的系統性改革，徹底斬斷盤踞在民生工程背後的利益輸送鏈條，讓每一個小業主都不再生活於隨時可能被烈火吞噬的恐懼之中，更不能夠繼續對政府失去信任。

只有公義得到伸張

方能真正放下向前

香港的當家人應該毫無禁忌，絕不受制於官僚陋習、制度枷鎖，逢山開路、遇水搭橋，誓言破除利益固化藩籬、破解經濟社會深層次矛盾和問題，這才有可能真正讓香港破局，讓香港真正解決「長期積弊」。國家的「改革開放」在上世紀90年代初遇到重大阻力，年邁的鄧小平毅然發出繼續改革的警示，《人民日報》發表社論〈改革的膽子要大一點〉，展現中央領導層對改革的承諾和宣誓。當日的呼籲和社論都對今天的香港別具意義。

當市民親眼看見，制度的屏障牢到沒有任何漏洞可鑽，違法的代價高到無人以身試法；當市民親眼看見，利益固化的藩籬被連根拔起，尸位素餐的官僚被真正問責；當市民親眼看見，每一份公義都得到了不折不扣的伸張，每一個疑問都得到了無可辯駁的交代——到那時候，大家才能放下心頭大石，重建對管治階層的信任、對這個家園的安心；也只有到那時候，「放下向前看」、「明天會更好」才是七百萬人發自內心、水到渠成的集體共識。

不管這座城市過去經歷何等撕裂，不管那場大火燒得何等無情，始終無法磨滅我們同舟共濟的奮鬥歷程和守望相助的香港精神。正是因為我們對這片土地愛之深，所以我們對它的管治和未來責之切；正是因為我們不願再看到任何一個家庭重蹈宏福苑的覆轍，所以我們才會如此執着地要求嚴厲問責、促請改革到底。在宏福苑大火一周年之際，我們選擇不遺忘，是因為記憶會推動社會改革；不麻木，是因為我們對改革抱有希望；不隨意翻篇，是因為我們要參與到改革中。我們深信，只有直面傷痛、自我革命、徹底清創，這座城市才能真正浴火重生，變得更加安全、更加公平、更加充滿希望。