中共五中全會剛結束不久，又有兩名高級官員落馬，一是中央委員、原湖北省委書記王忠林，一是中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧。尤其陳吉寧，歷任清華大學校長、環保部部長、北京市市長，被視為十八大後重點培養的政治新星、二十一大政治局常委的熱門人選，在換屆前夕突然落馬，外界頗感意外。至此，24名政治局成員已有4人落馬，佔比達到六分之一。若將視野擴展到中央委員、候補委員和軍隊高層，比例更為驚人。二十屆中央委員和候補委員總數不過376人，五中全會就一次性確認給予33人開除黨籍處分、1人撤銷黨內職務處分。習慣以宮廷政治和多黨競爭為參照的西方輿論，甚至質疑這番雷霆反腐只是一場權力鬥爭。



重典治吏打破預言

刮骨療毒越反越穩

若將時間軸拉長至2012年中共十八大，反腐體量更為震撼。中紀委數據顯示：十八大後五年，立案審查省軍級以上黨員幹部及其他中管幹部440人，全國紀檢監察機關處分153.7萬人。十九大後五年，立案調查中管幹部261人，全國立案306.6萬件，處分299.2萬人，其中基層和中層查處數量幾乎翻倍。二十大以來，反腐烈度攀升。全國紀檢監察機關年立案數從2022年的59.6萬件，躍升至2025年101.2萬件，全年處分人數高達98.3萬人，單年立案省部級及以上高官更創下115人的新高。進入2026年，高壓態勢有增無減，頭三季度便已立案80萬件、處分68萬人，包括105名省部級以上幹部。

這些被處分人數的總和，已經超過了一些小型國家的人口。其中，軍隊成為塌方重災區。本屆軍委會七名組成人員中，包括兩名軍委副主席張又俠、何衛東在內已有五人落馬；公開報道被查的上將亦達數十人，遠超抗日戰爭和解放戰爭時期犧牲的高級將領總數。

這些數據折射兩重現實：一是腐敗風險之深，二是中共控場之強。一方面，高壓反腐持續十幾年，涉腐人數和層級仍在不斷刷新紀錄，一再印證官方將「腐敗」定性為執政面臨的「最大威脅」和「最大挑戰」的戰略判斷；另一方面，古今中外，從來沒有一個執政黨能以如此規模和跨度，持續進行自我清理，而當中既無「鐵帽子王」，也無所謂「禁區」。更關鍵的是，劇烈「刮骨療毒」之下，整個國家機器依然保持高度穩定，不但沒有出現系統性動盪，經濟發展和科技實力反而持續增強，徹底打破了昔日外界所謂「反腐亡黨、不反腐亡國」、「反腐拖垮經濟」的誤判，展現極為罕見的制度韌性。

駁斥西方權鬥偏見

築牢公權監察天網

然而，面對持續攀升的查處數字，境外輿論場卻陷入三大認知誤區：第一，認為中共反腐無效，而且越反越腐；第二，擔心反腐演變成為「毛式政治運動」；第三，以傳統宮廷政治或西方黨爭邏輯視之，將「反腐」扭曲成為「權鬥」。

後兩種觀點，經不起基本現實的檢驗。「毛式政治運動」依賴民粹動員和某種程度的無政府主義衝擊，往往伴隨社會失序和經濟破壞；然而，當下的反腐行動完全是在中共領導下的制度軌道之內有序進行，同步強調「全面從嚴治黨」和「全面依法治國」，經濟社會發展也沒有受到負面影響。至於「權鬥論」，就更難自圓其說——最高領導人核心地位早已穩固，若為整合權力，反腐大可鳴金收兵甚或選擇性進行，但現實卻是反腐力度不減反增，連被外界視為重臣的高官如張又俠、陳吉寧等亦悉數被查，顯然超越傳統權力博弈。

關於第一種觀點「越反越腐」，盲點在於「人頭數字」，未見背後的制度重構。數字刷新固然反映存量腐敗仍待肅清，但更深層的原因在於監察網絡的全面覆蓋和技術賦能。

自2012年以來，中共合共制定修訂2,660部黨內法規，其中發揮「四梁八柱」作用的中共黨內準則、條例達45 部，佔現行總數九成。國家立法層面，則以2018年憲法修正案為起點，先後出台《監察法》、《公職人員政務處分法》、《監察官法》及《國際刑事司法協助法》等，並修訂刑法和刑事訴訟法，完成體系性重構。

與立法並行的，是機構機制的實質重塑。2018年國家監察委的組建，標志着內地反腐從過去的「黨內紀律處分」，轉型為「公權力全覆蓋的制度化問責」——凡行使公權力的公職人員，均納入法定監察網絡。這種將反貪職能獨立整合覆蓋所有公營機構的頂層設計，在制度邏輯上與香港當年成立「廉政公署」（ICAC）異曲同工。配合常態化巡視、跨境追逃追贓、大數據和人工智能（AI）的線索篩查，「外逃避責」的退路已被制度性堵死。

超越中西治理困局

探索自我革命新路

肯定反腐決心之餘，真正的改革思考，必須直面深層次結構問題：一個以「為人民服務」為宗旨的政黨，經過十幾年高壓反腐，為何腐敗存量仍未見底？為何增量仍在滋生？現行高壓威懾之外，如何實現長效「治本」？

「法規數量」並不等於「治理效能」。黨內法規和國家法律的銜接仍有磨合空間，而公共行政學的規律也表明，單靠自上而下的高壓監督與條例疊加，終究會面臨邊際效應遞減的瓶頸。當腐敗在特定領域呈現「塌方式」特徵時，反映的已非個別官員的道德失範，而是權力高度集中下的橫向監督和制度制衡的缺位，以及「激勵不相容」帶來的治理張力——即如何在嚴厲問責的同時，為基層與技術官僚保留敢於擔當、容錯試錯的制度空間，防止反腐衍生出行政系統的「防禦性不作為」。

因此，在強化黨內監督與國家監察的同時，如何進一步啟動社會監督、輿論監督、以及人大、政協的制度性制衡，讓權力在陽光下接受多元約束，避免「權力自我監督」、制度疲勞的困境，正是推進治理現代化無法迴避的話題。

腐敗是人類政治的共同頑疾，在不同體制各有不同的表現形態。美式政治體現為「合法化、金融化、家族化」的利益輸送與兩黨互相推諉——從特朗普家族的公私權力邊界爭議，到佩洛西家族的股票交易質議，再到拜登家族的腐敗指控，比比皆是制度性尋租的縮影。歐洲則陷於「不作為式腐敗」，政客在無休止的議程博弈中拖延改革，犧牲公共利益和經濟活力。至於不少發展中國家，寡頭政治、官商勾結、司法買斷等「掠奪型腐敗」更是常態。

對照北京刀刃向內

香港更須破除藩籬

相較之下，中共對於跳出「興衰歷史周期律」，有着強烈的政治自覺。從1945年毛澤東在延安窯洞提出「讓人民監督政府」、1949年毛澤東提出「進京趕稿」的警示，到1978年至1992年鄧小平強調「改革開放」和「打擊犯罪」的「兩手抓」，再到2013年中共十八大以來，習近平以「全面從嚴治黨」推進制度性自我革命，在在顯示這個執政黨的執行能力和自我加壓強度，都屬史上罕見。

這場反腐不但關乎一個政黨的執政安全，更是中共推進國家治理體系和治理能力現代化的關鍵一環。人類政治至今尚未找到一勞永逸根治腐敗的靈丹——有的體制以「選舉政治」換取權力更替，代價是政策的朝令夕改與利益的公開買賣；有的體制以「高度集權」換取執行效率，又受制於單一糾錯機制。中國正在探索「第三條路」——由執政黨自我主導、自我監督、自我糾錯。這條路走不走得通，仍然有待時間和更深層次的制度改革來檢驗；而若能走得通，它所重塑的就不僅僅是中國的治理格局，更將為人類政治文明提供全新的實踐參照。

對於「一國兩制」之下的香港而言，尤其正在推進「由治及興」的當下，實在值得好好學習。香港治理的痛點，並不在於傳統意義上的官員貪腐，而是在於官僚本位主義的氾濫和利益固化藩籬的阻撓。如果無法讀懂中共這場自我革命的底層邏輯，香港恐怕難以完成特區治理的深層蛻變。