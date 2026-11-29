台灣「九合一」選舉落幕，藍綠陣營版圖再次重構，島內政治局勢依然詭譎。國民黨在執政資源嚴重不對等的逆境下，頂住民進黨的攻勢、尤其是沈伯洋的「洋流」衝擊，穩住台北與新北兩都；整體成績難言勝利，也絕非潰敗，但內部難免再次分裂。特別是幾乎所有民調都看好的台中，意外大熱翻盤——盛傳有意代表國民黨披甲2028的盧秀燕，所欽點的接班人江啟臣不敵民進黨何欣純，將執政之權拱手讓人，使得藍營原本的「四都」優勢，生生縮水為「三都」，在直轄市版圖上與綠營打成平手。



守住雙北已屬不易

切忌再陷宮廷內鬥

國民黨內圍繞敗選責任的公開攤牌尚未完全浮上台面，但黨內暗流怕是已然湧動。國民黨長期存在派系鬥爭的政治文化，加上黨中央權力結構未穩、一年多後的總統大選尚未建立共識、兩岸與台美關係未明朗，黨內親美派和本土派必然蠢蠢欲動，隨時借選舉席位倒退製造一波宮廷內鬥。問題是，任何內部波濤都無法改變台灣政治的主方向，猶如選前的各種失準民調，對看清大局毫無益處，只會令全黨自亂陣腳。

國民黨向來有「安外必先安內」的歷史慣性，抗日戰爭時期便曾錯誤將矛頭對準共產黨，這種輕重不分的戰略誤判最終導致丟失大好河山。倘若今天的國民黨依然看不清形勢，不明白自身的真正對手是民進黨與「台獨」勢力，而非黨內不同路線，恐怕只會重蹈覆轍。

鄭麗文作為黨主席，雖然只是匆匆上任一年，對選戰結果自然負有責任。但平心而論，她面對的是一個在野多年、資源匱乏、組織渙散且積弊極深的百年政黨。黨內機會主義盛行，各路山頭各自為政，如此一盤散沙的格局下，要求任何人短時間內徹底扭轉乾坤，本就不切實際。國民黨缺乏斗爭經驗，在民進黨掌握龐大行政權力之後，再被削弱原有資源，實力早就完全翻轉——鄭麗文這一次能帶領全黨穩住北台灣基本盤，已屬難得。

另立山頭算計2028

傲慢造王終致翻盤

這一次「九合一」選舉，本質上是針對地方城市治理的「期中考試」。國民黨失去的主要是六都之一的台中市——這個曾被視為最穩妥的選區最終大熱翻盤，才是最值得國民黨反思之所在。相反，稍有兩岸宏觀意義的台北選區，被戲稱為「洋流」的「台獨」重要代表人物沈伯洋，在看似「氣勢如虹」的陣勢中竟然大敗十萬票，證明鄭麗文的兩岸政治路線並非國民黨選情的負擔。相反，一貫走親美路線，刻意與鄭麗文保持距離的前台中市市長盧秀燕，作為當地選戰的「領頭羊」，絕對是敗選的首要責任人。

在台中，前國民黨主席江啟臣本屬弱勢候選人，但盧秀燕選前的政治姿態卻是自信爆棚，宛如自己競逐連任。她自詡「媽媽市長」光環無敵，把交棒江啟臣視作囊中之物，更高調跨區北上出任蔣萬安的台北市長競選主任，仿佛自己已是藍營共主。然而，正是這種自我感覺良好的傲慢，暴露了她自去年國民黨主席選舉以來的自私算計。

自鄭麗文執掌國民黨以來，盧秀燕便刻意切割。她與黨中央和鄭麗文刻意保持距離，聯合地方與黨內派系抱團邊緣化鄭麗文，企圖在黨中央之外另立山頭，將自己塑造成與黨主席分庭抗禮的另一顆「太陽」。她之所以如此急不可耐，無非是想掌控國民黨內的本土派和親美派，向太平洋彼岸的美國遞交「投名狀」，藉此積累兩年後大選的政治資本。

派系內耗沉屙難除

首鼠兩端兩頭落空

為維持「親美派」、「溫和本土派」的人設，國民黨內部分政客把全副心思都花在了公關包裝與政治算計上，忽略了台灣政治離不開三個主題：地方施政、台灣經濟以及兩岸和平。這批人對鄭麗文路線既是懷疑又不忿，更是對中共優待她而心有不甘。然而，政治場上的投機取巧，最終都會在選票和兩岸關係上付出代價。當選舉進入真刀真槍的肉搏階段，選民需要看到實實在在的市政成績與政治擔當；而在兩岸和平問題上，更必須與中共有商有量，而不是跟着美國的尾巴跳舞。盧秀燕原本指望透過「造王」江啟臣，讓自己在卸任台中市長後延續政治溫度、順理成章地進軍大選，無疑是低估了選民的判斷能力。

盧秀燕的跌倒絕非偶然事件，而是國民黨百年來結構性沉屙的必然結果。國民黨一直有兩大致命毛病：一是機會主義盛行，內鬥分裂成風，而且越是面臨強敵，越是看到有上台執政的機會，越是爭來鬥去、內耗不止。昔日在大陸時期，國民黨就因為派系傾軋、軍令政令不統一，即使獲得美國提供巨大支持，最終也被共產黨徹底擊潰，敗走台灣。這種沉澱在政黨基因裏的分裂與投機本性，正是該黨在軍事戰場和選舉戰場屢戰屢敗的關鍵原因。

二是，核心政治首鼠兩端。國民黨不少政治人物口頭上承認「中華民國憲法」與「一中」框架，嘴上也呼籲「兩岸和平」，但骨子裏卻連「中國人」的身份都不敢堂堂正正地承認——鄭麗文在競選黨主席時高喊「我是中國人」，幾乎令這批政客驚慌失措。他們只想坐守台灣偏安一隅，不願與大陸進行嚴肅的政治交流，在「統一」問題上百般回避。他們一方面向大陸索要和平紅利與和平承諾；另一方面又將政治前途寄託在美國身上，爭先恐後向美國納「投名狀」。對此，他們和民進黨並無兩樣，甚至比民進黨政治人物更顯虛偽。

放下公關回歸實幹

刮骨療毒方有生機

盧秀燕和江啟臣就是國民黨內這類政治人物的典型代表。他們在台中的慘敗說明三個問題：第一，內鬥分裂絕無出路，加強黨的建設刻不容緩。歷史與現實已經無數次證明，山頭主義與內鬥不僅會葬送政黨前途，那些精於算計的投機者也會輸得一無所有。國民黨必須終結諸侯割據亂象，重建嚴明的組織紀律與政治倫理，方能凝聚全黨力量。

其二，徹底拋棄在中美之間首鼠兩端的投機幻想。在中美夾縫中投機算計，既換不來華盛頓的真正尊重，亦無法讓大陸放心，最終連台灣選民也會看穿這種虛偽與軟弱而棄之如敝履。隨着兩岸統一進程推進與中美戰略博弈加深，可供政黨在中間搖擺討食的縫隙只會越來越窄。國民黨必須看清大勢，找準歷史定位，做堂堂正正的「中國國民黨人」，否則只能再一次被踢出歷史舞台。

第三，政治人物必須放下傲慢，回歸實幹本位。政治不是媒體公關秀，更不只是權謀算計。無論包裝得多麼光鮮亮麗，若沒有扎實的施政成績與解決民生疾苦的真本事，一旦潮水退去，必然原形畢露。唯有真正放下身段、腳踏實地為民眾做事，才能贏得選民信任。

台中被翻盤，對國民黨固然是沉重警示，換個角度看卻未必不是一劑苦口良藥。倘若失敗能喚醒全黨，促使國民黨正視自身積弊、刀刃向內刮骨療毒，未來仍有機會重振旗鼓；反之，如果繼續執迷不悟，甚至借機掀起新一輪宮鬥、繼續在中美之間投機搖擺，那麼這個百年政黨不僅會在台灣失去政治價值，在中美大國棋局中亦將徹底邊緣化——等待它的，只有死路一條。