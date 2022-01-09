【01周報社論】道歉從而汲取教訓　問責方能領導防疫

本港新冠疫情蔓延，繼望月樓群組後，又有空姐引發的社區傳播鏈。更甚的是，多名正副局長及新科立法會議員竟然也捲入與疫情相關日派對聚會，多名問責官員一度被送進竹篙灣檢疫中心接受隔離。這一群連管束自身活動、配合當局抗疫工作都做不好的官員和議員，在今次事件裏可謂樹立了一個極壞的開端及榜樣，公眾難免會質疑他們未來到底怎樣能夠帶領整個特區邁向「良政善治」。林鄭月娥作為特區政府之首長，領導力的不足更是暴露於人前。



今次變種病毒入侵社區源頭相信來自機組人員，故此社會起初紛紛怪罪國泰航空公司管理不善。的而且確，機組人員當初獲政府豁免於檢疫要求之外，本身已是非常寬鬆、要承受傳播疫情風險的做法，航空公司必須確保員工嚴格遵守豁免的條件，避免在潛伏期間將病毒外傳。而當一再有機組人員違反守則，回港後外出用膳、消遣等，航空公司不但必須殺一儆百，政府當局也應該按法規嚴懲涉事人士。

過去兩年經驗告訴我們，在共同對抗世紀疫情的路程上，大家乘坐的是同一艘船，任何一位成員犯錯，結果都要整體一起承擔。（美聯社）

管治團隊應當以身作則

行政長官林鄭月娥日前為此特別召見其高層作出嚴厲訓斥，而且信誓旦旦地說：「當然他們作為高層未必知道每一個員工的行為，但這並不可成為免責的理由，作為機構的主管，等如我是特區之首，我也要為所有事情負責」。不過記者詢問她作為防疫總指揮是否需要為「漏招」負責的時候，林鄭月娥卻沒正面回答；對於會否追究違規機組人員，亦只說「可能我們還需要慢慢研究有否一定的法律基礎可採取法律行動」。

及後爆出「洪門宴」事件，多名高官及立法會議員原來曾在上周一（1月3日）出席一名港區人大的生日派對，並因為有參加者後來確診而須要接受強制檢疫。然而特首卻在此時改口稱：「官員自己要負責，等於有任何違規——例如應該留在家中檢疫，卻外出了——這亦是個人要負責。」

眾所周知，內地政府對抗疫不力引致本地爆發疫情的官員，以及其身不正且帶頭違反防疫規定的公職人員，都會作出嚴厲處分甚至革職查辦。豈料港府官員現在同時出現上述兩種問題，林鄭月娥首先做的卻是撇清需要為屬下官員個人違規行為負上的責任，情況跟她嚴厲訓斥國泰航空高層的時候正好形成了強烈對比。然而她既然身為香港政府的總負責人，這一次官員遇事按理也應該由她去承擔所有和最高責任。即使是國泰航空，也就員工嚴重違反醫學監察規定向社會致歉和承諾跟進，難道林鄭月娥要被總理李克強以至國家主席習近平嚴厲訓斥，才會像國泰那樣給香港市民一個交代？

再者，「洪門宴」當天恰好是新一屆立法會議員宣誓就職的日子，多位受社會期待的新科議員及政府問責官員居然於同一天鬆懈，在疫情已經蔓延的情況下出席生日派對，他們眾人絕對也是難辭其咎。尤其個別人物事後只知道向傳媒重申自己當時言行符合法規、指引，絲毫不願承認及反省自身所作所為對整個社會構成負面影響，此等表現不僅令人側目，甚至能夠說是令人憤怒。

特首林鄭月娥早前指，作為機構的主管，國泰高層需為其未跟從豁免檢疫指引的員工負責，正如她作為特區之首，「也要為所有事情負責。」（美聯社）

坦承認錯方可獲得認同

退一步說，林鄭月娥聲稱自己從來沒有推卸過是「香港抗疫的第一負責人」，那麼她於過往幾波疫情爆發與最新一輪變種病毒本地傳播鏈出現時又負了什麼責任？問責固然不代表一定是要有人辭職或下台，無奈市民看不到哪位政府中人肯承擔責任，遑論嗣後真正解決其負責的問題。

疫情已經來到第五波，過去兩年沒有出現多少更迭的管治團隊卻似乎看不到香港或毗鄰地區以往數次爆發的前車之鑑。不管是抵港航運人員的風險，抑或是居家隔離安排的漏洞，過去都曾成為觸發本地疫情的導火線，然而當局竟無從中汲收任何經驗，放任它們繼續存在以致病毒重返社區。另外，社會輿論多番指出「安心出行」應用程式設計有着各種缺漏，相關政府部門對此好像也是充耳不聞，並未盡快作出針對性的改善。假若制訂防疫政策的官員不懂得「經一事，長一智」，香港疫情恐怕永遠不會有完結的一天。

作為代表香港特別行政區的首長，林鄭月娥必須公開、完全、無保留地向香港社會及市民道歉。只有這樣，特區政府日後推出各種防疫抗疫措施，包括呼籲市民接種疫苗、建立追蹤手段及收緊社交距離限制等，才會真正得到社會的認同和起到應有效果。

每人行多一步、一齊做好，大家通力合作、重建理性互信，方才是應對疫情以至疫後復蘇的最佳途徑。圖為等待作檢測的市民。（美聯社）

對抗疫情社會上下有責

當然還有一點必須強調，前面述及政府官員、機組人員犯錯，卻不代表社會其他人就完全沒有問題。最明顯的例子，便是許多市民至今仍舊以各種理由推遲或拒絕接種疫苗，而這肯定屬於加速病毒在本地擴散的一項重要因素。除此之外，有個別非機組人員感染者於短短幾天間蹤迹橫跨多區數十個地點，表面看來根本亦沒有遵守當局呼籲減少不必要的外出聚餐與社交活動。而且，政府宣布收緊社交距離設施後，某些受影響業界立刻出來表示它們過往穩守「零確診」紀錄，背後意圖大概還是希望爭取獲得豁免，這種行為本質恐怕跟航空公司與特區政府遭批評的「寬己嚴人」別無二致。

尤其應該感到慚愧的是，一些別有用心之人趁此時機借題發揮、散播謠言，客觀來看等同阻礙後續抗疫工作進行。譬如在上星期初尚沒確定變種病毒有本地傳播鏈的時候，坊間就流傳着一則關於當局即將「封關」禁止任何人進出香港的訊息，使得政府發言人要專門出來澄清無此計劃。又如變種病毒被確認於本地傳播以後，過去一、兩年確診者到訪地點的舊清單被挖出來重新轉發，平白在市民間造成不必要的恐慌。至於將管控措施渲染成為所謂獨裁暴政的誤導說法，同樣隨着新一波疫情而死灰復燃起來。儘管有關言論影響不算十分廣泛，可是它們對社會防疫的努力始終帶來一定衝擊。

無論如何，新冠病毒又一次威脅香港已經是不爭事實。為了防止疫情的進一步，政府決定從上周五（1月7日）起禁止餐飲業務晚市堂食，並且關閉了各種娛樂及公共設施。香港社會很大可能又得迎來另一個冷清的農曆新年假期，這絕不會是任何一位市民希望看到的結果，無奈又必須承認它是我們防疫工作未臻完美而注定的下場。過去兩年的經驗告訴我們，在共同對抗世紀疫情的路程之上，大家乘坐的是同一艘船，任何一位成員犯的錯誤，結果都要整體一起承擔。社會上每位持份者彼此均有應當扮演好的角色，應當對自己多一分嚴謹、要求。

世界衞生組織總幹事譚德塞早前警告，變種病毒流行令確診個案可以出現海嘯式急增，從而導致各地醫療系統難堪重負，至於重症與死亡率偏低亦不代表它們比較溫和，因此人們未宜低估變種病毒嚴重程度。香港現時慶幸依然沒陷入本地醫療系統崩潰的局面，但社會對變種病毒殺傷力的誤判卻是略見端倪，各方有閒忙於互相抱怨而非專注防疫即是一大警號。比起沉迷卸責遊戲之中，政府及社會都必須承認自身都有不足之處，每人行多一步、一齊做好，大家通力合作、重建理性互信，方才是應對疫情以至疫後復蘇的最佳途徑。

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